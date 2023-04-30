【大灣區就業】創業失敗都有補償？3個大灣區城市創業補貼 1萬元補助／免費場租

為推動粵港澳大灣區發展，推進與港澳的互利合作，大灣區其他城市相繼推出各種補貼措施，為港澳居民在内地學習、就業、創業和生活提供更多便利。本次將解構深圳、廣州和江門三個城市的創業、就業補貼措施。

深圳：高達45萬創業無償補貼

1. 初創企業補貼

每個創業人員可以一次性申請1萬元補貼，如果合夥一起經營，最多可以申請10人，補貼總金額高達10萬元，初創企業補貼只能申請並享受一次。

2. 場租補貼

在經政府認定或備案的創業帶動就業孵化基地、科技企業孵化載體、留學生創業園等內初創企業，按照第一年每月1200元、第二年每月1000元、第三年每月700元標準給予租金補貼。如果實際租金低於補貼標準，按實際租金補貼。



如果創業人員在主辦公司場地之外租用經營場地創辦初創企業的，按每月最高不超過500元（每年最高不超過6000元），給予最長不超過3年的租金補貼。

3. 社保補貼

社保補貼按深圳當年度社會保險費最低繳交標準，對企業承擔部分給予補貼，企業實際繳交部分低於最低繳交標準的，據實給予補貼，個人應繳部分仍由本人承擔。創業人員可在其初創企業正常繳交社會保險費（即社保）3個月後提出首次社會保險補貼申請。

4. 創業帶動就業補貼

招用3人（含3人）以下的按每人2000元給予補貼，招用4人以上（含4人）的每凈增1人給予3000元補貼，總額最高不超過3萬元。不同初創企業吸納同一勞動者就業的不能再次申領補貼。

廣州：黃埔區、廣州開發區港澳青年補貼

為共同推動大灣區發展，即日起至2025年8月21日，廣州市黃埔區和開發區推出港澳青年創新創業補助。其中，港澳青年是指年齡介於18歲至45歲的人士。

1. 創業資助

對政策有效期內在港澳青年創新創業孵化載體新成立並正常運營的港澳青年創辦的首家企業或機構，給予10,000元人民幣一次性創業補助。



同一港澳青年創辦了多家企業或機構的，只補助一家企業或機構,申請補貼的企業或機構成立時間應滿6個月，且申請時在港澳青年創新創業孵化載體正常經營，未被市場監管部門列入「經營異常名錄」，其中，資助金額最高不超過200萬元。

2. 創新激勵

每年按後補助方式擇優支持不超過5個港澳青年創新創業優秀項目，單個項目給予30,000元人民幣一次性資助。同一項目只能申報一次。

3. 金融支持

對取得商業銀行機構貸款的港澳青年創辦企業或機構，按照實際貸款發生額的1.5%(年利率)給予補貼，補貼期限3年，企業可就多筆貸款項目申請貼息，每家企業每年最高補貼100萬元，以自然年作為計算標準。

4. 辦公補貼

對入駐港澳青年創新創業孵化載體的港澳青年創辦企業或機構，給予辦公場地租金補貼。補貼標準為前兩年按實際支付租金（不含物業管理費、水電費、服務費等）的100%最高20萬元/年、第三年50%最高10萬元/年，補貼單價不超過80元/平方米/月。同一港澳青年創辦了多家企業或機構的，只補貼一家企業或機構。新注冊企業或機構的租金補貼期從成立日期起計算，已入駐企業或機構租金補貼期從實施辦法生效起計算，均至該企業或機構成立滿三年為止。

5. 生活保障

對在本區創新創業及就業的港澳青年，每月給予1,500元生活補貼，補貼期限3年。已享受交通資助未滿3年的，可按該標準補貼至滿3年。



營造港澳青年宜居環境,符合條件的可以個人（家庭）方式申請港澳青年人才住房，每戶家庭限一人申請，給予不超過60平方米、最長2年50%租金補貼。

江門市：創業失敗補償高達1萬元

1. 創業失敗補償

對在江門市首次創辦企業，至少帶動1人就業並為其參加社保、創辦的企業經營滿1年不滿3年創業失敗的港澳居民給予補償。補貼由兩部分構成且總額最高5萬元。標準為企業經營期間繳納社保總額的50%及相應學歷補貼（博士1萬元，碩士5000元，本科補貼3000元，大專及以下補貼1000元）。

2.港澳項目入孵租金補貼

對於入駐的港澳項目，在港澳青年創新創業基地減免租金後，差額部分給予全額補貼。補貼期限累計不超過3年。

3.創新創業大賽配套獎勵

對在國家級、省級的創新創業大賽中獲獎，並在江門市注冊成立企業且依法申報納稅（含免稅）的港澳項目，按獲獎金額1:1比例給予配套獎勵，最高不超過100萬元。

4.港澳居民住房補貼

2020年1月1日起，首次在江門市就業或創業且符合條件的港澳居民給予住房補貼，標準為：大專以下800元/人/月、本科生1000元/人/月、碩士研究生以上2000元/人/月的住房補貼，補貼期限累計不超過2年。

5.港澳居民就業資助

2020年1月1日起，首次來江門就業的港澳居民，按照大專及以下5000元、本科生1萬元、碩士研究生及以上2萬元的標準給予港澳居民一次性就業資助。

6.港澳在校生實習資助

對於港澳在校生、畢業生，實習不少於1個月，可享受6個月的每人每月2000元的實習資助。

7.港澳高校畢業生面試補貼

到江門市參加面試的港澳高校畢業生（不含江門本地高校港澳籍學生），可獲得每人500元的面試補貼。

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