  • 24°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET至高息】大行高息活期 兩個月速賺$3000 利息每月入帳

收息攻略 20:30 2023/04/28

分享：

分享：

想避開波動市況？大型銀行最新高息活期存款，毋需做任務都有2.2厘，遠高於一般戶口的0.625厘，而且本金少、低門檻的戶口都適用，利息更每月入帳，即睇如何速賺約3000元!

ET至高息
【ET至高息】大行高息活期 兩個月速賺$3000 利息每月入帳
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）
今日
定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新）
今日
10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新）
定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息
今日
定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息
50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新）
2023/04/27
50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新）
中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 收息產品 定期存款 活期存款

下一篇文章

定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新）
10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新）
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）
定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新）
定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息
定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息
50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新）
50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款