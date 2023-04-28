【ET至高息】大行高息活期 兩個月速賺$3000 利息每月入帳 收息攻略 20:30 2023/04/28 分享： 分享： 想避開波動市況？大型銀行最新高息活期存款，毋需做任務都有2.2厘，遠高於一般戶口的0.625厘，而且本金少、低門檻的戶口都適用，利息更每月入帳，即睇如何速賺約3000元! ET至高息 【ET至高息】大行高息活期 兩個月速賺$3000 利息每月入帳 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新） 今日 定期存款 3個月最高4厘、美元高見5.5厘（4月28日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新） 今日 10萬元做定期存款 │ 收息$3650毋需新資金、存3個月賺$1000 │ 7銀行全面加息（4月28日更新） 定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息 今日 定期存款2023 │ 驚現5.5厘高息 港元3個月4厘 │ 10銀行輪流加存息 50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新） 2023/04/27 50萬元做定期存款 兩個選擇收息$18,500、存3個月有$5000 │ 8銀行加息（4月28日更新） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 收息產品 定期存款 活期存款