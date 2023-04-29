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長沙灣新開越南餐廳 $168串燒小食放題+火車頭日本A5和牛湯粉

個人增值 13:00 2023/04/29

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越南菜味道清新，香茅及青檸口味都十分開胃，是夏天消暑的首選菜式，搜羅CP值高平民全新美食，九龍有間新餐廳可以一試。剛進駐的長沙灣越式料理小店「越湯」，日間提供越式料理，夜晚會搖身一變成為宵夜食堂，餐廳裝潢刻意營造異國風情，猶如置身越南家庭式小店，提供不同的款式，讓食客以貼地的價錢吃到優質美食。

牛魔王必吃之選:A5和牛湯粉

  • 招牌火車頭日本A5和牛湯粉（$68）：以日本A5生和牛肉片做主角，再伴以牛筋、手打牛丸、牛柏葉及牛𦟌，分量十足，性價比高。（餐廳提供圖片）
  • 火炙香草蒜蓉龍蝦湯粉（$98）：大大隻的龍蝦面鋪滿香草和蒜蓉，突顯龍蝦的鮮味，配合甘甜的和牛湯底，相當滋味。（餐廳提供圖片）
  • 香茅豬頸肉撈檬（$58）：廚師將豬頸肉斜切成薄片，經酥炸後豬頸肉的油脂變得甘香可口，肉質外脆內軟，是必食之選。（餐廳提供圖片）

餐廳不計成本選用日本A5和牛做食材，務求製作一碗CP值高的湯粉。其中的招牌火車頭日本A5和牛湯粉，食材有日本A5生和牛肉片、手打牛丸、牛筋、牛柏葉及牛𦟌等，再配搭廚師精心熬煮的湯底，味道出色，食客亦可親自控制生和牛肉片的熟成度，同時又可嘗到牛內臟，絕對是一眾牛魔王必吃之選。

喜歡吃海鮮的話，則不妨挑選火炙香草蒜蓉龍蝦湯粉，餐廳不惜工本使用龍蝦做主角，在龍蝦表面鋪上香草和蒜蓉，用火槍輕輕炙燒，帶出龍蝦香濃鮮味，配合甘香的和牛湯底一起吃，令人食指大動。

    點擊圖片放大

至於辣味香草蒜蓉牛油焗牡蠣湯粉（$88），則最適合怕麻煩要剝殼的食客，選用日本牡蠣再加入香草、蒜蓉、牛油及秘製辣汁，經烤焗後香氣撲鼻，牡蠣本身產生的油份與和牛湯底完美融合，滿嘴鮮味令人欲罷不能。

自家小食串燒 味道驚喜

除了湯粉及撈檬外，還有充滿越南風味的小食及飲品。必試有自家製和牛米紙卷（$58），將傳統的越式米紙卷昇華到更高層次。追求創意則有法式流心芝士蝦多士（$58），越南曾經是法國殖民地之一，因此不少菜式加入了法國菜的元素。在法式長法包面鋪上一層混入芝士的蝦膠，製作出流心芝士效果，令人充滿驚喜。如果小食款式令你花多眼亂，提議可點越式小食拼盤，可以一次過品嘗和牛春卷、蝦餅、扎肉、雞翼及豬頸肉5款小食。

    點擊圖片放大
    +2

來到越南餐廳，當然不能錯過滴漏咖啡（$35），入口香醇帶甜，提神又解膩。其他必試的特色飲品還有落霞（$28），顏色迷人，絕對是打卡之選。

餐廳每晚9:30pm至深夜12mn設貓頭鷹時段，提供$168串燒小食放題，及$238宵夜串燒小食及啤酒放題。串燒及小食選擇眾多，包括最具人氣的雞肉、豬肉、牛肉串燒，配上香濃美味的沙嗲醬喝一口冰凍的啤酒，涼快又過癮。

越湯

地址：長沙灣營盤街128號地舖

電話：5663 1786

營業時間：11:30am-深夜12mn

作者、責任編輯：招美寶

【原文:CP值高長沙灣越南小店 $68嘗日本A5和牛湯粉 (收費】

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