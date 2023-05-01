【加密貨幣】法興銀行推出歐元穩定幣 上鏈以太坊、與歐元掛鈎

上周，加密貨幣市場交易量跌至395億美元。比特幣於周三報28,304美元，一周下跌6.9%。以太幣一周下跌11.3%，周一報$1,866美元。

法興銀行推出歐元穩定幣

法國興業銀行 (Societe Generale)的加密貨幣部門 SG Forge 在以太坊上推出了穩定幣 - EUR CoinVertible (EURCV)，EURCV將會與歐元 (EUR) 掛鉤。 SG Forge表示，推出 EURCV是為了滿足客戶對在區塊鏈交易上結算的資產日益增長的需求， 並在區塊鏈上提供融資流動性和再融資方法。EURCV 將會為機構投資者提供一種方法來填補傳統資本市場和數字資產之間的差距。

歐洲議會立法監管加密幣

歐洲議會通過加密貨幣市場監管法和資金轉移法例，後者要求加密貨幣經營者識別其客戶，以防止洗錢行為。大多數議員支持計劃，該計劃令加密貨幣錢包提供者和交易所尋求經營授權，並要求穩定幣發行者保持充足的儲備。這些規例將於2024年生效，旨在保護消費者，降低投資者購買加密資產的風險，並要求加密貨幣發行商和交易所就透明度、揭露、授權和交易監管議題上滿足歐盟的要求，從而維護金融穩定和市場完整性。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,270點，一周下跌9.5%；信昇比特幣指數報6,837點，一周下跌6.9%；信昇以太幣指數報16,036 點，一周下跌11.3%; 信昇加密穩定幣報999.94點。信昇比特幣現價指數報28,304點，一周下跌6.9%；信昇以太幣現價指數報1,866點，一周下跌11.3%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6,270 -9.5% (-662) 信昇比特幣指數 6,837 -6.9% (-509) 信昇以太幣指數 16,036 -11.3% (-2039) 信昇加密穩定幣指數 999.94 -0.02076% (-0.20764) *截至2023年4月26日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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