  • 24°C
香港時間 : 2023430日 (週日) 10:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項

精明消費 09:30 2023/04/30

分享：

分享：

五一黃金周，一家大小北上吃喝玩樂，無論點外賣或叫的士都要用內地的手機Apps，透過香港手提號碼及本地信用卡，亦能夠照樣登入及付款？即看教學及注意事項!

理財最前線
黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
2023/04/23
北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
2023/04/16
消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
2023/04/09
八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
2023/04/02
【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
2023/03/26
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
信用卡 玩樂 手機Apps 的士 外賣 減肥 商場活動 科技產品 網絡熱話 保險公司

下一篇文章

34歲儲2000萬也不夠 「提早退休」先驅者 3個原因想重返職場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（4月4日更新）
34歲儲2000萬也不夠 「提早退休」先驅者 3個原因想重返職場
34歲儲2000萬也不夠 「提早退休」先驅者 3個原因想重返職場
【好去處】中環高質日式炭燒 備長炭烤愛知直送活鰻 鮮香十足
【好去處】中環高質日式炭燒 備長炭烤愛知直送活鰻 鮮香十足
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
如何訂機票最便宜？ 最佳時間是出發前多少天？ 7個慳錢小秘訣
如何訂機票最便宜？ 最佳時間是出發前多少天？ 7個慳錢小秘訣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款