黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 精明消費 09:30 2023/04/30 分享： 分享： 五一黃金周，一家大小北上吃喝玩樂，無論點外賣或叫的士都要用內地的手機Apps，透過香港手提號碼及本地信用卡，亦能夠照樣登入及付款？即看教學及注意事項! 理財最前線 黃金周北上食玩？內地外賣叫車APP、香港號碼都用得 │ 教你點用+注意事項 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 2023/04/23 北上消費匯錢「不求人」 無內地戶口 簡單一招、為電子錢包增值人民幣 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 2023/04/16 消費券撞正交通津貼 八達通拎唔足$3000？ 一招check實唔會漏 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 2023/04/09 八達通APP攻略 北上消費暢通無阻 毋需內地戶口或電話號碼 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 2023/04/02 【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能 【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？ 2023/03/26 【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？ 信用卡 玩樂 手機Apps 的士 外賣 減肥 商場活動 科技產品 網絡熱話 保險公司