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【好去處】中環高質日式炭燒 備長炭烤愛知直送活鰻 鮮香十足

精明消費 15:00 2023/04/29

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想食鰻魚飯不一定要飛到日本，其實香港都有不少高質而且性價比高之選。位於中環的炭家，提供日本直送的活鰻，鰻魚即叫即劏，以日本頂級紀州備長炭燒，一點也不馬虎。

香港人很捨得吃高質日菜，吸引日本不少名店過江，壽司、拉麵、燒肉、串燒、火鍋、吉列牛等，幾乎你數得出的類別，在香港都可以食到最高級數的。唯獨一項公認最難在香港找到的，就是鰻魚……直至這間炭燒專門店--炭家出現。

餐廳設有半開放式的酒吧及兩排高腳椅，之前路過幾次，一直以為是供應串燒的酒吧，原來除了串燒，主打的其實是炭燒鰻魚！

關西傳統做法

無論香港或是日本，不少鰻魚店都採用中國或台灣產的鰻魚，難得這店不惜工本，由愛知縣及岐阜縣直送活鰻，每條約重200克左右，飛機直送，條條到店仍生生猛猛。師傅用上關西做法，先從魚的腹部切開，有別關東地區由背部切開的做法。原條用鐵籤串起，直接放於備長炭上燒，表面烤得乾身香脆帶焦香，內裏的魚肉還能保持軟嫩，當然炭香十足！

平常的燒鰻魚大多加醬汁做蒲燒，但吃高檔的活鰻，師傅建議不加醬「白燒」，最能品嘗活鰻魚肉的鮮味。點最高級的定食「鰻魚膳」，便可選擇活鰻（另加$200），活鰻每星期兩次空運抵港，非常矜貴，想食的話必須預訂。

另一推介是炭燒嘉美雞，師傅把全隻雞分成雞冠、雞中翼、雞生蠔、雞尾、雞心等部分，串成25-26串，一口氣燒俾你食。選用2斤10両的中型新鮮嘉美雞，肉質具彈性，而且非常嫩滑，以高火力的備長炭燒，逼出雞油特別juicy甘香，香港人食雞特別愛油香，遇上用鮮嘉美雞做的串燒，一定滿意收貨。

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﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

炭家

地址：中環歌賦街24號地舖

電話：2727 0013

營業時間：12nn - 10:30pm

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文：日本直送愛知縣活鰻 備長炭燒鮮味滿溢（收費文章）】

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撰文 : 周浩

欄名 : 消費錦囊

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