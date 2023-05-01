6個聰明的退休理財方法 「大屋搬細屋」或許更明智？

嬰兒潮世代目前基本已全員進入退休，他們在管理退休財務的過程中不斷探索和試錯，產生了不少具藉鑒價值的經驗，GObankingrates網站從中總結了6個聰明的退休理財方法。

縮小住房面積

許多美國嬰兒潮一代正選擇較小的房屋，且通常位於更實惠的地區，這是一個非常明智的做法。

「因為它減少了每月住房支出，包括按揭供款、財產稅、水電和維修費用，」理財專家Percy Grunwald說，「降低住房成本能騰出更多錢用於其他開支，如醫療保健、旅遊、業餘愛好和其他興趣活動。」

他認爲，換到較小住宅後，人們還可以出售較大的房子、將賣房收益用於投資，來積累退休儲蓄。

投資房地產

投資房地產也可以增加收入，而且能很好地對沖通脹。

美國財富管理公司WinCap Financial的CEO、特許金融分析師Michael Collins說，投資房地產是在退休期間產生穩定收入的好方法，它可以提供定期收入，且投資價值可隨時間推移而升值。

利用安老按揭

「逆按揭」是有樓一族的理想退休工具，退休人士可將自己的物業抵押給銀行，換取銀行每月派發年金。在香港，按證公司的逆按揭產品名為「安老按揭」，55歲或以上的申請人，可選擇於一個固定年期或終身每月領取貸款金額，如有需要，也可一筆過提取貸款。這是一份穩定的退休收入。參加安老按揭計劃後，業主可繼續居於物業至終老，無需在生前還款。百年歸老後，其後人可優先償還貸款以贖回物業。

金融專家Sarah Connelly說，安老按揭可以讓年長業主將房屋淨值轉換為現金，用於補充退休收入，還可幫他們償還現有債務、支付房屋維修或醫療費用。

轉移現金到貨幣市場賬户

財富顧問Jim Eutsler表示，過去一年中他的幾個客户都選擇將閒置的現金轉移到貨幣市場賬户和大額存單中。貨幣市場賬户的收益通常要高得多，而且流動性幾乎與現金相同。他說，其中一位客戶在當地銀行存了10萬美元，存款利率約0.2%；轉移到貨幣市場賬户後，利率為4.5%，相當於每年增加近4,300美元的利息收入。

投資股票

每個人都應該擁有多元化的投資組合，在其中配置一些股票至關重要。

個人理財專家Laura Adams稱，Finder.com的數據顯示，55%嬰兒潮一代在退休計劃之外還購入了股票，平均投資了大約209,589美元，比其他任何一代人都多。他表示，由於存在潛在的市場風險，退休人士不應將整個投資組合都放在股票上。退休後，人們的壽命可能還會持續30年或更長，分配一定資金到股票中，能確保退休儲備金在此期間繼續增長。

傳承壽險避遺產稅

香港已於2006年取消遺產稅，但英國、美國、法國、台灣等地仍徵收不同比例的遺產稅。近年許多港人移民海外，則須注意所前往國家的遺產稅徵收政策。其中熱門目的地英國的遺產稅率高達40%，基本免稅額僅32.5萬英鎊，在離世前3年內轉贈他人的財產，均需要繳付40%的遺產稅。若超過3年，遺產稅率每年遞減8%。且其稅制是全球徵稅，國民在全球賺取的收入和利益都會被徵稅。

有理財顧問建議，若港人移往徵收遺產稅的國家，可以購買香港的儲蓄人壽，把部分資產轉移到傳承壽險保單，將受保人定為子孫，達到把資產傳給後代的目的，而其領取在港的保險賠償不經遺產承辦，不用繳納遺產稅。傳承保單提供多種貨幣選擇，如投資者有資金需求，能隨時提取滾存的紅利，並轉換為想要的貨幣匯入指定海外戶口。

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