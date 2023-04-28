【Netflix韓劇】《夫妻的世界》金喜愛再演復仇劇 　《造后者》夥文素利反擊上流霸權

▲ Netflix 近日榜首的一齣韓劇《造后者》，由《夫妻的世界》金喜愛主演，是復仇結合政治驚慄的類型，刺激痛快。

復仇題材在韓劇中算是主要類型，既有常見的糟糠之妻對負心丈夫的反擊、也有因親人遭謀害而策劃的爭產奪權等。這種由受害者向加害者痛快復仇的內容，相當受歡迎，就像早前由宋慧喬主演的《黑暗榮耀》。

上兩周一口氣上架的新韓劇《造后者》，同樣以復仇為主綫，由3年前憑《夫妻的世界》爆紅的金喜愛搭配文素利，上演一齣以競選首都市長為背景的劇情片，不動聲色地成為近日的播放冠軍。

一般而言，政治驚慄類型的劇集大多以英美劇較為人所熟悉，如Netflix的原創熱門劇《紙牌屋》，韓劇的話近年翻拍美劇的同名劇集《60天，指定倖存者》也獲得不少好評。這類片種以政治權力鬥爭為背景，加入高風險和懸念作為故事的核心，雖是看似嚴肅的政治題材，卻因同時牽涉重大危機如恐怖主義、政治腐敗等元素而具備相當高的追看性。

▲ 屬影后級的文素利這次在劇中飾演正義的人權律師，為阻止財閥家族隻手遮天而參選首爾市長。（Netflix劇照）

政治驚慄結合復仇

而最新上架的《造后者》，在政治驚慄的主幹劇情中，更結合了復仇劇要素，增加了更多刺激度和痛快感，可謂結合了美劇和韓劇的優點。《造后者》由金喜愛、文素利兩大女主角領銜主演，總共11集，劇情不拖泥帶水，對白亦精闢到位，不僅帶出不為人知的選舉過程，更揭露財閥家庭的霸權內幕，對不多接觸政治題材的煲劇一族而言，應更有新鮮感。

▲ 劇集以一名人權律師競選首爾市長為主綫，過程揭盡政商勾結及政治操弄的黑幕。（Netflix劇照）

故事講述原本在巨型財閥「銀星集團」負責處理公關問題、擅長清除一切危機的戰略企劃室長黃導譆（金喜愛飾），因親眼目擊員工墮樓身亡而決心與前東家反目，將有「正義犀牛」稱號的人權律師吳景淑（文素利飾），一手推上首爾市長補選戰場的傳奇旅程。

節奏明快過程刺激

▲ 金喜愛在劇中的造型幹練中兼具時尚感，再一次完美展現成熟女性魅力。（Netflix劇照）

韓劇迷對金喜愛自然不陌生，她在2020年熱門劇《夫妻的世界》中飾演向負心丈夫和第三者反擊的元配妻子，以充滿魅力的成熟女性姿態，一反糟糠妻必定邋遢不堪又無知愚昧的刻板形象，大快人心。

這次雙女主角的另一位參演者，由獲獎無數的資深電影演員文素利擔綱。兩人由初時對立，繼而因面對共同敵人而成為互相支持的戰友，以一位在明、一位在暗的方式攻擊劇中的惡霸財閥，過程精采刺激、節奏明快不累贅。

▲ 韓劇男神柳秀榮鮮少出演反派角色，這次飾演人面獸心的財閥女婿，效果驚喜。（Netflix劇照）

若對《黑暗榮耀》那種不惜使用骯髒手段，也要扳倒上流特權家族的戲碼感到痛快的觀眾，相信《造后者》亦是你杯茶。金喜愛的角色以局內人的身份，多年內為巨閥銀星集團擺平大大小小的爭議，用的盡是欺壓基層或弱勢民眾的手段。

當她決定反撲與政界有勾結的前東家時，便立即以其人之道還治其人之身，將過去老闆家的醜聞化為攻擊工具，令對方不斷受制、挫敗，讓觀眾邊看邊有種替天行道、儆惡懲奸的爽快感。

責任編輯：陳家昌