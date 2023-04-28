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淘寶推MBTI人格測試 購物偏好／選擇困難／捱夜網購　了解自己是哪一種「購物狂」

精明消費 16:49 2023/04/28

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作為愛購物的都市人，就算不能逛街，也會拿著手機逛網購平台，一不留神就會加新商品到購物車，花時間東看西看。淘寶幾乎就是每人手上都有最流行的平台之一，即使購物渠道相同，但每人買東西的方法亦因性格而異，例如會不會貨比三家，在減價節日跟風消費等，都可以看出一個人的性格。

淘寶的消費十分零碎，你又能不能計出自己一共「淘」過多少錢，最愛買甚麼東西？ 即使沒有下單，你的購物意欲都反映於瀏覽商品的習慣，淘寶就推出MBTI性格測驗，可以自動分析個人購物數據，讓你的消費習慣一目了然。

由四個英文字組成的MBTI性格測驗

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不少人都相信MBTI可以找出真實性格，從而找出自己的性格特徵和個人優缺，更能有助找出合適自身的工作性質。MBTI測試即16型職業人格測試，是據瑞士著名的心理特徵析學家榮格（Carl G. Jung)的《心理類型理論》著成而綜合出來的，MBTI有基礎的四個英文字，而每個英文字都會對應的兩個方向，總共八個方向，因此會有合共16種人格，當中亦會有細分如下：

精力支配：外向型 E — 內向型 I
世界認識：實際型 S — 直覺型 N
事物判斷：思考型 T — 情感型 F
生活態度：判斷型 J — 感知型 P

不過性格測驗亦僅供參考之用，即使是同一個MBTI，性格亦可以有很多不一樣的地方，就有如光譜一樣，不需過於認真看待。

淘寶性格測驗步驟

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在淘寶搜尋「淘宝人生」(記得用簡體)，之後向下滑就會找到MBTI性格測驗，同意數據分享開始測試，就會看到自己的習慣了，當中包括「購物社交」、「種草方式」、「消費風格」，更有可愛的購物車動畫為你介紹每個細分習慣。

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測驗除了性格更會看到自己平均放多少件寶貝進購物車，才會買一件商品，令人驚訝地發現，除了花費了大量金錢買東西，原來亦不知不覺浪費額外時間。筆者實測發現竟然在過去半年有超過一半日子都在深夜時分看淘寶，看來除了管理支出，也是時候改善時間分配的習慣了。

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查找月/年度開支總計、最貴的購物

此外，除了性格測驗，大家亦可以在「淘寶人生」內，按下圖步驟，查看自己消費最貴的Top3商品，最愛買的商品類別，以及近三年來在淘寶所花過的開支，每一次消費購物，通通都有記錄在案，想不認自己是購物狂? 未來日子就要交出「成績表」，證明自己沒再天天顧著「買買買」了。

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洗費不似預期 年輕人最易在這5種消費超出預算

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