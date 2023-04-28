【Netflix電影】《飢渴遊戲》如泰版《五腥級盛宴》　以美食諷刺權貴偽善探索人性渴望

▲ 近日一齣以美食背後的廚房為主題的泰國電影《飢渴遊戲》登上 Netflix 熱門播放榜前列。

近年泰國出品的電影、電視劇都相當受觀眾歡迎，而本月初於Netflix上架的一齣泰國電影《飢渴遊戲》亦成功在網絡掀起討論。電影以美食背後的廚房為主題，由一個不起眼的少女廚師的角度，揭露光鮮亮麗的名廚餐廳背後的黑暗以及不道德。由憑《出貓特攻隊》而爆紅的泰國年輕女星茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab）出演，再一次將驚慄元素融入新鮮主題！

《飢渴遊戲》的故事是講述從小在家人經營的麵館中擔任廚師的歐伊，因身為家中長女，背負着經濟壓力，不得不繼承父母經營的傳統麵館。忽然一天因緣際會下受邀到高級餐廳「Hunger」工作，接受來自名廚保羅的高強度訓練，卻意外揭開團隊背後不為人知的暗黑秘密，亦讓原來平凡的小廚娘搖身一變成人人追捧的高級主廚。

▲ 女主角茱蒂蒙翠莎容素欣憑藉 2017 年泰國懸疑電影《出貓特攻隊》爆紅，這次在《飢渴遊戲》中飾演力爭上游的年輕女廚師。（Netflix劇照）

茱蒂蒙因演出2017年由「SAT亞洲考場舞弊案」改編而成的泰國懸疑電影《出貓特攻隊》爆紅，刺激緊湊的劇情被網民譽為《非常盜》加《鬥智21點》的青春校園版，新穎題材加上將「出貓」拍得猶如間諜片的創新嘗試，當年在香港亦引起一股熱潮，打破泰國電影只有恐怖片的刻板印象。

藉變態名廚諷刺上流

新片中，茱蒂蒙飾演踏入上流世界的基層少女，加上受到嚴師特訓，難免令人聯想至《上流寄生族》及《鼓動真我》，有前者階級對立的情節以及對上流社會的嘲諷，亦有後者充滿激情、高壓的緊張氣氛。

▲ 女主角從平民麵檔踏入高級餐廳，經嚴師地獄式訓練的過程，令人聯想到另一齣經典電影《鼓動真我》。（Netflix劇照）

電影中的神級名廚保羅與《鼓動真我》中的嚴師Terence Fletcher，同樣是追求極致的狂熱分子，Terence對於音樂達痴狂的程度，而保羅也在追求美食上達到令人驚艷的極致境界。電影的前段透過許多運鏡與橋段皆讓觀眾有此強烈感受，不斷灌輸女主角要成為「特別的人」。

後來透過閃回的記憶片段發現，保羅追求廚藝的初衷是要讓有錢人渴求他來做料理。電影中不乏警世意味，諸如「有錢有權的人並非就必定懂得吃，只是追逐名利的假象」，相當具批判性。

節奏緊湊剪接痛快

《飢渴遊戲》的情節簡單不複雜，藉一介平民窺探上流世界，過程中自己也變得扭曲。電影處處充滿諷刺及警世味道，如KOL效應、職場欺凌等，更道出食物在不同社會階層的意義和價值，如窮等人家只能將食物視作充飢果腹；有錢人則以美食提升或彰顯自己的身份、地位，甚至不管食物美味與否，只在乎是否出自名廚之手。

▲ 電影揭露光鮮亮麗的名廚餐廳背後的黑暗以及不道德，充滿警世意味。（Netflix劇照）

縱然《飢渴遊戲》中有着不少刺激、驚慄元素，但作為一部以廚藝為主題的電影，導演也不忘從鏡頭處理、剪接、配樂等方面營造和表現出烹飪的愉悅感，切菜、用火、上碟時的節奏和精準，看得人喘不過氣但相當痛快過癮。

責任編輯：陳家昌