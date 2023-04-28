  • 27°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix電影】《飢渴遊戲》如泰版《五腥級盛宴》　以美食諷刺權貴偽善探索人性渴望

博客 13:53 2023/04/28

分享：

分享：

近日一齣以美食背後的廚房為主題的泰國電影《飢渴遊戲》登上 Netflix 熱門播放榜前列。

近年泰國出品的電影、電視劇都相當受觀眾歡迎，而本月初於Netflix上架的一齣泰國電影《飢渴遊戲》亦成功在網絡掀起討論。電影以美食背後的廚房為主題，由一個不起眼的少女廚師的角度，揭露光鮮亮麗的名廚餐廳背後的黑暗以及不道德。由憑《出貓特攻隊》而爆紅的泰國年輕女星茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab）出演，再一次將驚慄元素融入新鮮主題！

《飢渴遊戲》的故事是講述從小在家人經營的麵館中擔任廚師的歐伊，因身為家中長女，背負着經濟壓力，不得不繼承父母經營的傳統麵館。忽然一天因緣際會下受邀到高級餐廳「Hunger」工作，接受來自名廚保羅的高強度訓練，卻意外揭開團隊背後不為人知的暗黑秘密，亦讓原來平凡的小廚娘搖身一變成人人追捧的高級主廚。

女主角茱蒂蒙翠莎容素欣憑藉 2017 年泰國懸疑電影《出貓特攻隊》爆紅，這次在《飢渴遊戲》中飾演力爭上游的年輕女廚師。（Netflix劇照）

茱蒂蒙因演出2017年由「SAT亞洲考場舞弊案」改編而成的泰國懸疑電影《出貓特攻隊》爆紅，刺激緊湊的劇情被網民譽為《非常盜》加《鬥智21點》的青春校園版，新穎題材加上將「出貓」拍得猶如間諜片的創新嘗試，當年在香港亦引起一股熱潮，打破泰國電影只有恐怖片的刻板印象。

藉變態名廚諷刺上流

新片中，茱蒂蒙飾演踏入上流世界的基層少女，加上受到嚴師特訓，難免令人聯想至《上流寄生族》及《鼓動真我》，有前者階級對立的情節以及對上流社會的嘲諷，亦有後者充滿激情、高壓的緊張氣氛。

女主角從平民麵檔踏入高級餐廳，經嚴師地獄式訓練的過程，令人聯想到另一齣經典電影《鼓動真我》。（Netflix劇照）

電影中的神級名廚保羅與《鼓動真我》中的嚴師Terence Fletcher，同樣是追求極致的狂熱分子，Terence對於音樂達痴狂的程度，而保羅也在追求美食上達到令人驚艷的極致境界。電影的前段透過許多運鏡與橋段皆讓觀眾有此強烈感受，不斷灌輸女主角要成為「特別的人」。

後來透過閃回的記憶片段發現，保羅追求廚藝的初衷是要讓有錢人渴求他來做料理。電影中不乏警世意味，諸如「有錢有權的人並非就必定懂得吃，只是追逐名利的假象」，相當具批判性。

節奏緊湊剪接痛快

《飢渴遊戲》的情節簡單不複雜，藉一介平民窺探上流世界，過程中自己也變得扭曲。電影處處充滿諷刺及警世味道，如KOL效應、職場欺凌等，更道出食物在不同社會階層的意義和價值，如窮等人家只能將食物視作充飢果腹；有錢人則以美食提升或彰顯自己的身份、地位，甚至不管食物美味與否，只在乎是否出自名廚之手。

電影揭露光鮮亮麗的名廚餐廳背後的黑暗以及不道德，充滿警世意味。（Netflix劇照）

縱然《飢渴遊戲》中有着不少刺激、驚慄元素，但作為一部以廚藝為主題的電影，導演也不忘從鏡頭處理、剪接、配樂等方面營造和表現出烹飪的愉悅感，切菜、用火、上碟時的節奏和精準，看得人喘不過氣但相當痛快過癮。

責任編輯：陳家昌

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
2023/03/02
【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
2023/03/10
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
【Netflix劇集】《黑暗榮耀2》3大劇情伏線　宋慧喬神演技成就復仇系韓劇巔峰
2023/03/17
【Netflix劇集】《黑暗榮耀2》3大劇情伏線　宋慧喬神演技成就復仇系韓劇巔峰

你可能感興趣

【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
16:05 2023/03/02
【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
21:07 2023/03/10
【邪教害人】Netflix《以神之名：信仰的背叛》　揭韓國四大邪教惡行撕破震撼真相
【Netflix劇集】《黑暗榮耀2》3大劇情伏線　宋慧喬神演技成就復仇系韓劇巔峰
16:39 2023/03/17
【Netflix劇集】《黑暗榮耀2》3大劇情伏線　宋慧喬神演技成就復仇系韓劇巔峰

最新專欄文章 更多

【Netflix韓劇】《夫妻的世界》金喜愛再演復仇劇 　《造后者》夥文素利反擊上流霸權
今日
【Netflix韓劇】《夫妻的世界》金喜愛再演復仇劇 　《造后者》夥文素利反擊上流霸權
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回
2023/04/19
Watches and Wonders 2023　 世界腕錶年度巡禮最終回
決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
2023/04/14
決戰未來　智能電動車Lexus RZ 450e
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
2023/04/13
瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮第二部曲
Barbour聯乘Palm Angels　推史上首件粉紅＋黃＋橙Wax Jacket
2023/04/12
Barbour聯乘Palm Angels　推史上首件粉紅＋黃＋橙Wax Jacket
Netflix 恐怖片 泰國 廚師 電影 美食

上一篇文章

【Netflix韓劇】《夫妻的世界》金喜愛再演復仇劇 　《造后者》夥文素利反擊上流霸權

下一篇文章

減價睇戲排長龍有感 電影全面串流化 減價飛能否刺激市民重返戲院？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里導航 - 電商直播進入下半場 淘寶直播聚焦內容及經營穩定性
電商直播進入下半場 淘寶直播聚焦內容及經營穩定性
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
【人工智能】突破智能汽車想像 人機共駕 感知用戶情緒
【人工智能】突破智能汽車想像 人機共駕 感知用戶情緒
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄產品】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【住院現金保險】7款住院現金保險比較 住兩日抵消保費
【住院現金保險】7款住院現金保險比較 住兩日抵消保費
强積金點配置？簡單3步驟 巧用分散投資降風險
强積金點配置？簡單3步驟 巧用分散投資降風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款