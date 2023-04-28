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僅64%港人積極保持健康 35%有非住院醫保比例低

博客 14:35 2023/04/28

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粵港澳大灣區人口超過8,600萬，面對人口老化以及不斷上升的醫療開支，大灣區的居民如何籌劃健康及醫療保障是一個值得關注的議題。

上個月，我跟大家分享了宏利於2022年12月進行的「大灣區健康保障度」調查結果。這項調查主要反映粵港澳大灣區居民所關注的健康問題，以及在應對醫療開支方面的財政取態，同時也顯示了區內居民在健康管理和康健保障需求上各有不同。

僅64%港人積極保持健康

調查結果顯示，區內大部分受訪者都表示正採取積極行動以保持身心健康。其中，內地大灣區城市受訪者的表現最為積極，比例達90%；其次是澳門受訪者，比例也有80%。相比之下，只有64%的香港受訪者表示正身體力行以維持健康。

改善飲食成健康管理首選舉措

調查同時詢問大灣區居民在過去12個月内採取了哪些健康管理措施以保持或改善健康狀況。結果顯示，受訪者所採取的措施可謂五花八門，動靜兼備。受訪者普遍將改善飲食放在首位，例如少鹽、少糖、少油，選擇有機食品和少肉多菜等；其次是散步、跑步和身體檢查。有趣的是，調查發現有不少香港居民選擇西式營養補充品，如維他命補充劑，以維持健康；而澳門和內地大灣區城市的受訪者則選擇午睡，內地也有不少受訪者表示會透過足浴養生。

過半港人有危疾險 非住院醫保比例低

就健康保障而言，區內受訪者普遍對於購買醫療保險產品以加強健康保障並不陌生，平均每位受訪者擁有3至4份保險產品。在選擇保險產品方面，不同地方的受訪者各有所好。以危疾保險為例，53%的香港受訪者及52%的內地大灣區城市受訪者表示已擁有危疾保險，但只有18%的澳門受訪者表示已有相關保險，比例偏低。此外，逾七成（71%）的澳門受訪者和近六成（56%）的內地大灣區城市受訪者表示擁有非住院醫療保險，反觀只有35%的香港受訪者表示已擁有相關保險。

健康保險需求高

值得留意的是，不少受訪者都表示，在負擔得起的情況下，有意購買新的或額外的醫療保險來填補健康保障方面的缺口。其中，對此最感興趣的是內地大灣區城市的受訪者，比例達85%，其次為澳門（80%）、香港（65%），反映大灣區居民對健康保險的需求仍然高企。就康健保險產品而言，最受內地大灣區居民歡迎的是危疾保險和非住院醫療保險，兩者各有超過四成受訪者表示想在未來12個月內購買。而澳門受訪者則對非住院醫療保險較感興趣，有逾六成受訪者表示未來12個月內有意購買此類保險。

我們很高興看到大灣區居民正在積極管理健康，並關注自己的醫療保障需求，而且更有不少居民會透過購買醫療保障產品來填補保障上的不足。

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撰文 : 李旭明 宏利香港及澳門首席產品總監

欄名 : 宏觀先機

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