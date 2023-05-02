莎莎激減低至2折 送$500購物券 大家樂端午粽 高達72折優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 莎莎：美麗激減低至2折 送500元購物券



即日起至5月25日，一連28日，莎莎分兩階段推出雙重禮遇，多個人氣品牌包括SK-II、LA MER、SHISEIDO等優惠低至2折。同時莎莎VIP更可享多重獎賞，購買滿380元即可升級成為VIP會員，再送總值超過500元迎新購物券，購買指定品牌更可享5倍積分獎賞。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

2. 大家樂：端午粽 高達72折優惠

即日起至6月17日，到 eatCDC.com 買端午粽可享高達72折優惠之外，買滿400元再送你50元大家樂電子現金券，每張合資格訂單可享有此優惠一次。



訂購時間：即日起至6月17日

兌換時間：2023年5月25日至6月17日（到全港各大家樂分店換領）；2023年6月18日至6月21日（於指定大家樂分店換領）

▼ 點擊圖片放大

3.TONYMOLY：全場勁減低至3折

即日起至5月3日，TONYMOLY全線分店及網店進行感謝祭大減價，蝸牛至尊修護24K純金人蔘面膜套裝折後價95元、Get It 水光柔霧唇彩折後價98元、三重膠原彈嫩緊緻面霜折後價98元、GIMIYA 美白提亮防曬乳霜折後價107元等等。



另外，於任何一間TONYBLACK購物滿1,200元，更即送75分鐘 蝸牛全效修護24K純金尊貴營養面部護理1次(價值1,760元)。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】「強積金半自由行」不自由？（下）專家提醒轉會小心中伏 呢類人最有著數？ 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App