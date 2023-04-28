Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　

年資不輕的時裝品牌要繼往開來，改革是必須的，Salvatore Ferragamo這一次看來是認真的，去年找來新當家Maximilian Davis，還將品牌的Salvatore刪減，從此叫作Ferragamo，而且還更新了品牌字款，大有「抱著不成功便成仁」的決心。

▲ 陳卓賢穿上全新Ferragamo火紅色春裝，這些設計都是舊日品牌裏鮮見的，可以想像得到過往經過多次嚷著革新，但失敗而回的的Ferragamo，今次真真正正來一次「大改革」了。（圖片品牌提供）

▲ 鄭秀文這一身全真皮西裝打扮，可有叫你感覺今天的Ferragamo與過往來得截然不同？（圖片品牌提供）

▲ 大家好像忘記了Ferragamo以造鞋起家，其實鞋履一直是他們的強項之一，這一對全新球鞋應用了100%循環再造polyester製造，鞋底由Gancini 標記組成的3個管狀配件構成，備有男女裝供應。（售價待定/圖片品牌提供）

對熟悉Salvatore Ferragamo的消費者來說，品牌這十多年間經過一次又一次的改革，更換了數位創作總監，包括品牌的老臣子Massimiliano Giornetti、以及後來以造鞋起家的Paul Andrew等、但他們都未能為品牌帶來開天闢地的改革，眼見其他意大利「同鄉」品牌如Gucci、Bottega Veneta相繼在市場上獲得佳績，筆者相信Ferragamo的家族是焦急的﹗

▲ 全新設計男裝皮靴。（售價待定/圖片品牌提供）

而由去年開始品牌找來Maximilian Davis加盟，這位畢業於倫敦時裝學院的設計新人類，2020年創立個人品牌，誠然，名不見傳，但卻得到歌手Rihanna穿他的服裝，加上曾入圍 LVMH青年設計師獎決賽，因此，當Ferragamo要來個去無存菁的改革，甚至要擁抱街頭文化，實在捨他其誰呢？

▲ 新官上任，把品牌的名字Salvatore減去，只餘下Ferragamo一詞，去年3月創作總監亦換上新人Maximilian Davis。（圖片品牌提供）

今年春夏是Maximilian Davis首個為Ferragamo操刀的系列，自然更不容有失，以「A New Dawn」命名，Maximilian雖說想以今天的荷里活文化向已故品牌的創辦人Salvatore Ferragamo致敬，但日出背後的潛台詞不就是意謂這位新入主創作總監會為品牌帶來如一天開始的新希望嗎？

▲ 名為Elina的涼鞋，鞋踭部分用上了品牌的Gancini商標，話說這個商標由品牌創辦人Salvatore Ferragamo設計，以佛羅倫斯Palazzo Spini Feroni總部大閘的裝飾為靈感。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ 手袋是時裝品牌賺錢最重要的一環，進入新紀元的Ferragamo的主打作是這個應用了牛皮縫製，然後作出cut-out效果內藏帆布內裡的手袋。（售價待定/圖片品牌提供）

而聰明的他亦懂得將春夏系列聚焦的重要性，與其漫無目的不著邊際，倒不如抽出幾個項目作全力催谷，例如飾有Gancini圖案鞋踭的Elina高踭鞋、又或是由Gancini 圖案組成的3個管狀鞋底的球鞋。

▲ 另一款主打手袋名為Davis，是將品牌其中一個為傳奇袋款Wanda作重新改良，更改手袋比例，務求適合當代女士們的要求。（售價待定/圖片品牌提供）

至於重頭戲的手袋，Maximilian從過往品牌的歷史檔案中揀選了Wanda手袋，然後再以今天的審美角度將這舊有的袋款於比例、物料和造型上加以現代化。此外，另一款暫未有袋名的手袋則帶有鏤空剪裁，拋光皮革搭配內層帆布形成對比效果，均成為這一次「日出」的新希望。