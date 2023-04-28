Ferragamo改名只留姓氏年青化　推中性男女合用球鞋　

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年資不輕的時裝品牌要繼往開來，改革是必須的，Salvatore Ferragamo這一次看來是認真的，去年找來新當家Maximilian Davis，還將品牌的Salvatore刪減，從此叫作Ferragamo，而且還更新了品牌字款，大有「抱著不成功便成仁」的決心。
對熟悉Salvatore Ferragamo的消費者來說，品牌這十多年間經過一次又一次的改革，更換了數位創作總監，包括品牌的老臣子Massimiliano Giornetti、以及後來以造鞋起家的Paul Andrew等、但他們都未能為品牌帶來開天闢地的改革，眼見其他意大利「同鄉」品牌如Gucci、Bottega Veneta相繼在市場上獲得佳績，筆者相信Ferragamo的家族是焦急的﹗
而由去年開始品牌找來Maximilian Davis加盟，這位畢業於倫敦時裝學院的設計新人類，2020年創立個人品牌，誠然，名不見傳，但卻得到歌手Rihanna穿他的服裝，加上曾入圍 LVMH青年設計師獎決賽，因此，當Ferragamo要來個去無存菁的改革，甚至要擁抱街頭文化，實在捨他其誰呢？
今年春夏是Maximilian Davis首個為Ferragamo操刀的系列，自然更不容有失，以「A New Dawn」命名，Maximilian雖說想以今天的荷里活文化向已故品牌的創辦人Salvatore Ferragamo致敬，但日出背後的潛台詞不就是意謂這位新入主創作總監會為品牌帶來如一天開始的新希望嗎？
而聰明的他亦懂得將春夏系列聚焦的重要性，與其漫無目的不著邊際，倒不如抽出幾個項目作全力催谷，例如飾有Gancini圖案鞋踭的Elina高踭鞋、又或是由Gancini 圖案組成的3個管狀鞋底的球鞋。
至於重頭戲的手袋，Maximilian從過往品牌的歷史檔案中揀選了Wanda手袋，然後再以今天的審美角度將這舊有的袋款於比例、物料和造型上加以現代化。此外，另一款暫未有袋名的手袋則帶有鏤空剪裁，拋光皮革搭配內層帆布形成對比效果，均成為這一次「日出」的新希望。
欄名 : 型男玩物誌