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減價睇戲排長龍有感 電影全面串流化 減價飛能否刺激市民重返戲院？

博客 13:30 2023/04/28

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香港政府今個星期推出「開心香港」的活動，目的就是要為全港市民帶來歡樂。當中最惹起公眾關注的便是明天的全港戲院日，以每張門票30元成招徠，吸引市民付費買票入場看電影。在電影已經全面數碼及串流化的大環境下，政府此舉是要重新建立市民入場睇戲的習慣，還是只是搞搞綽頭「抽下水」？相信大家心裏有數。

票價化算 惟上班族無時間排隊

$30電影門票在周四開始發售，多家戲院門外大排長龍，網上購票更加要等60至70小時才能登入。能否成功購票尚且不得而知。對於一眾上班族而言，要花時間在現實和網上排隊買票，簡直是痴人說夢。有時去排的都是長者和自由業者，那這些人會愛看什麼樣的電影呢？

在現今百物騰貴的時代，入場睇戲早已不是普羅大眾可以負擔的消閒活動。不少戲院黃金時間的成人門票每張動輒100元，一家四口即使小童半價也要最少300元埋單，還沒有計算爆谷汽水和吃飯的開支。 今次入場4個人只需120元，還真的很化算呢。

串流平台隨點隨播不受限

薑餅人也很想入場看電影，但正如不少都市人一樣，都面對難以在指定時間入場的問題，也就讓入場睇戲意欲大減了。若要看電影，很多時也只能選擇在串流平台在家中或在手機上觀看，而且不受時間地點限制，只要你有時間便可以隨點隨播。

現時香港主要的串流平台包括Netflix、Disney+、HMVOD、以及黃Viu等等。這些平台只須一個月費便可任看片庫內的所有內容，當然有部分收費較低的是有廣告成分。但憑著豐富的內容，串流平台已成為不少市民收看電影的主要途徑。

元宇宙或可增强觀影沉浸體驗

不過，以手機或在家看電影，與在戲院看電影的最大分別，便是投入程度。前者隨時會被不同的事情干擾，令觀眾不能全情投入電影中，後者則讓大家在指定的時間空間中，只能專注於電影內容，當然，你要邊看電影邊玩手機另計了。

但隨著元宇宙的興起，為電影提供沉浸式方案成為不同電影人的夢想。只要戴上專用的設備例如智能眼鏡，便可把用家帶到電影內的世界，將看電影演化為走進電影。這樣的完全投入，可算是電影界的一條出路，但有多少片商願意作額外投資呢？對觀眾來說又是否好事呢？大家可以仔細思考一下。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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