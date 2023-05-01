崇光感謝祭回歸 低至4折 雲閃付9折搭深圳地鐵巴士

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 崇光百貨：銅鑼灣店感謝祭回歸

即日起至5月28日，崇光銅鑼灣店舉行感謝祭Part1，國際品牌激減優惠雲集，化妝護膚品、時尚衣飾鞋履、家品電器及嬰幼兒用品以及Freshmart食品，一應俱全。

崇光感謝祭傳送門：按此

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2. 雲閃付：9折搭深圳地鐵巴士

由即日起至2023年6月30日，港澳雲閃付用戶憑APP內深圳通乘車碼搭乘深圳地鐵同巴士，可享9折優惠。



優惠活動期間，雲閃付用戶在APP內購買0.5元人民幣之票卡，在票卡生效的一星期內，使用雲閃付乘車碼乘坐深圳地鐵同巴士，可在已享受深圳通乘車碼優惠的基礎上，再享車費9折，等同雙重優惠。

詳情可參閲：按此

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3. AEON：母親節特許銷售商推介

母親節將至，即日起至5月14日，特許銷售商於指定AEON分店，送上各款優惠，包括母親節康乃馨禮盒88元（原價：128元）、母親節蛋糕95折、特級白燕盞85折、餐飲優惠等等。

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撰文：hket小編

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