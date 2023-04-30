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九又四分之三月台重現池袋站！ 東京哈利波特列車5月運行　忠實「哈迷」必到

精明消費 15:00 2023/04/30

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東京哈利波特影城（Warner Bros Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter）將於6月16日正式開幕，各設施也密鑼緊鼓籌備中。來往東京至影城的西武鐵道，將推出哈利波特主題列車，萬眾期待。

列車名為「Studio -東京Express」，由3卡車編成，以綠色的禁忌森林作為背景，車廂外更印有3位主角哈利、妙麗及榮恩，以第一集的樣貌示人。列車預定於池袋站出發，前往最近影城的豐島園站，並於5月16日開始運行。

西武鐵道的池袋站及豐島園站已翻新完畢，池袋站參考英國倫敦的King's Cross站設計，前往豐島園站的1及2號月台，以仿製磚牆作裝飾，車站站牌變成深藍色。連站內的便利店都擴大面積，外觀及內裝都以軍綠色為主調，充滿英式風格。

豐島園的新車站則以魔法世界為靈感，柱樑、站牌、自動售賣機都還原霍格華茲活米村站，以紅色作為主調，相信必會成為粉絲的打卡勝地。

    點擊圖片放大
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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：東京哈利波特列車5月運行 池袋及豐島園車站全新設計（收費文章）】

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