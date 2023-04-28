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儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌

退休規劃 11:12 2023/04/28

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人人都想提早退休，儲夠一大筆樂享晚年人生。若你擁有600萬作退休之用，你會選擇果斷退休還是繼續工作？普遍打工仔都會計算懂得自己住屋出行娛樂等開支，與家人同住或已有居所，當每個月花費$5000，600萬足足夠用100年，假設只有80歲命，30歲人士一個月用上一萬更可以剛剛好在死前花光，看來十分充裕，但事實真的如此？在下結論之前，不妨看看以下故事。

43歲拿著600萬港幣退休的下場

金融交易經驗18年，交易次數超過130萬次、全職交易員Bidoffer在《我在計程車上看到的財富風景》一書中，分享他遇到的一個真實人物，一個台灣的士司機，正正就是在43歲拿著2400萬台幣（約600萬港幣）退休，司機大哥年輕時就賺到一大筆錢，一年出trip搭飛機近1000次，聽到他拿著大筆的退休金，作者以為司機選擇開車是因為生活太悶，打發時間，更直言「賺到2400萬，選擇收手，真的算是看破人生。」

殊不知，司機大哥竟提高聲量反駁：「不是，當時以為2400萬就夠，哪知道會不夠，現在才假日出來開車。如果錢很多，幹嘛這麼累？我現在快60歲了，當時真的是誤判。」當時明明準備了大筆退休儲備，但最終需要依靠開的士，到底是什麼原因?

書中指出，的士大哥很晚才生孩子，一個女兒才剛上大學不久。所以，當時賺到的錢，因為後面這十多年的開支，加上自己到處玩，就大失預算。一把年紀去打工，可能也沒人請，於是才出來開的士夜班，一家為了省錢，本來住在台北市區，後來也因房價搬去淡水，巧遇作者便分享了自己真實的故事。

提早退休3個大忌

司機大哥對作者一家指出，「有句話是這樣講的，吃不窮、穿不窮，不會規劃就一輩子窮。」，令作者醍醐灌頂。退休生活好與壞，不是因為時機的早或晚，而是要視乎規劃與安排。當一個人愈年輕就退休，所需的資產跟現金流，就會比65歲退休的人還要得多。要不然後面還有40至45年命，錢不夠用難道真的能吃谷種嗎？避免退休計錯數，就要留意以下3個大忌︰

1. 低估個人壽命及家庭壓力

作為全世界人均預期壽命最高地區之一，香港人口平均高達80多歲，隨著醫療科技的進步及生活環境一直改善，人均壽命仍有上升趨勢。退休沒事做，往往娛樂開銷也比較多，去旅行到處吃喝玩樂，存款數字會跌得非常快。如果突然遇上新狀況，例如希望組織家庭、意外有孩子、父母過身或家中失去經濟支柱，亦要負上更大的財務重擔。所以，規劃退休時，必須考慮長壽及伴侶或家人風險，不預算做鬆一點，退休生活更安心。

2. 沒有預及醫療開支

所謂「年紀大、機器壞」，隨著年齡增加，醫療開支亦會同樣增加，相比通脹，醫療費用例如檢查手術費用，可以說是加價加得更快，退休時沒考慮醫療開支在內，會令人大失預算。就算有醫療保，保費都會愈老愈貴，承保範圍亦有限制，絕對不能大安旨意。

3. 無視通脹的影響

通脹可說是退休的頭號敵人，年輕時以為的退休金額，常常到了晚年，才發現通脹的影響愈來愈大，有大筆錢也會跟不上社會的物價水準。千萬不要用現在的物價去推算40年後所需的花費金額，香港過去10年的平均通脹率約2-3%，以3%作估算，現時10,000元支出，10年後就會變成13,439元，直至20年後更會加到18,061元，一算下來比起現時高出34%及80%，愈早退休，生活年期愈長，就愈要計清通脹這條數!

至於600萬退休夠不夠退休，要視每個人的情況而定，不懂如何開始計算退休養老所需開支，透過投委會「退休計劃計算機」花幾分鐘回答有關退休儲蓄、投資、退休金計劃及預計退休生活開支等問題，便可了解預期退休時所需的資金、預期退休時可以儲到幾多錢、以及籌劃退休時需考慮的重要因素。

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欄名 : 退休理財

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