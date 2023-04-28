名言中也能讀出理財妙招？ 基金之神：無需在草堆中找針

如果書籍可以教導人實現財務自由，就不會有如此多人抱怨財務不穩定，但一些簡單的名言中卻蘊含豐富的智慧，可從中體會一些名人的金融智慧擴散，從而增强對財務的理解。



基金之神John Bogle：「投資並不不像看起來那麽困難，成功的投資包括做正確的幾件事，並避免嚴重的錯誤。」

John Bogle是指數型基金的發明者，其在投資界的名聲與巴菲特相近。用這位傳奇投資人的話來説，只要做對了，投資並不難。在確定自己的財務目標的同時，要考慮到自己的風險偏好，特別是在詳細了解各種投資選擇的重要信息時。當很清楚自己要投資什麽產品和投資多少時，其實已經剋服很多新手投資者面臨的難題。



基金之神John Bogle：「不要在乾菜堆中找針，直接買入整個乾菜堆。」

如果是投資新手，不知道自己應該投資哪些股票或者基金，來實現自己的財務目標時，與其毫無目標地尋找資料，不如嘗試投資指數基金。其中，指數基金是一籃子股票或債券，旨在模仿金融市場的構成和表現。將資金投入指數基金可以讓投資分散在指數中列出的所有股票上，無需自己操作。這樣就可以從頻繁市場低迷中發揮杠桿作用，還可以在長期投資中受益於複利效應。



理財作家Steve Burkholder：「如果你在儲蓄，你就在成功。」

要實現財務獨立，就是要有足夠的錢，要理財投資，也必須有足夠錢錢，因此儲蓄是理財規劃的第一步。省錢雖然不容易，但仍然值得付出努力。



Burkholder説道，窮人和富人之間的理財做法又不一樣，富人覺得應該先投資錢，再花掉剩下錢，而窮人的理財思維是，想支付自己錢，再將剩餘的部分用作投資。



普通人經常被設計成的思考︰

第一步：收入 – 支出 = 儲蓄

第二步：儲蓄 – 應急基金 = 投資



有錢人在花錢在自己身上之前就決定了自己的儲蓄和投資分配，他們不僅將金錢視為一種資產，也將其視為創造更多資產的工具。其實，這種習慣不但可以迫使自己定期投資，還可以避免在不必要的事情上用錢。



詩人Goethe：「很多人在錢快用完之前不關心他們的錢，而其他人也是同樣對待自己的時間。」

有多少人真的很早就開始為退休做計劃？退休之後，意味著面臨很長一段時間沒有收入或收入減少的狀況。要想過上安穩的退休生活，不用依賴別人的幫助來生活，就必須儘早開始為退休做規劃。



理想退休計劃秘訣是提早製定預算，其中包括收入、儲蓄、投資和支出（必要的和不必要的）等詳細信息。如果在年輕時沒有足夠錢也沒關係，只是不要毫無根據地揮霍自己的錢，並要堅持投資，對金錢有紀律的態度將確保退休後的舒適生活。

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