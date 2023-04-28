新加坡樓市「加辣」背後︰中國富豪湧入豪擲狂買 本地人嘆房價物價高、難維生

新加坡近日進一步收緊調控措施，大幅上調買樓印花稅，外國人購房ABSD稅率倍增至60%，欲為樓市降溫。新加坡樓價於今年首季升3.2%，遠高於上一季度的0.4%。多家外媒分析，近幾年中國富豪的湧入不僅炒熱了新加坡房地產市場，瘋狂消費也抬高了當地物價。

大批中國富豪湧入避險

法新社曾報道，為躲避中國國内對科技、教育等領域私營企業的打擊和嚴厲的防疫政策，近年來大批中國富人紛紛搬到新加坡這個避風港。英國《金融時報》指，新加坡華人家族基金的數量從幾年前的幾家激增至約600家，2022年已有約500家中國企業在新加坡注冊。到2022年底，在新加坡設立的家族辦公室估計上升至1,500間，其中約40%為中國大陸人所有。

樓價、房租大漲

根據半島電視台，隨著中國資金大量湧入新加坡，當地房地產市場逐漸火爆：2022年售出的425套豪宅中，中國內地買家佔近四分之一。房地產諮詢公司Knight Frank的數據顯示，新加坡樓價在2022年飆升了14%。

沒有買樓資格的中國人則選擇了租房，導致一些高端房產的年租金增加了兩倍以上。據《海峽時報》報道，從2022年1月到2023年1月，新加坡的房租價格上漲了33.2%。

不過，儘管政府推出强力降溫措施，分析師對亞洲新聞台（CNA）表示，雖然新政將抑制投資物業的需求，但鑑於高額印花稅針對的是少數買家，樓價可能不會大幅下降。PropNex Realty首席執行官Ismail Gafoor稱，外國人只佔新加坡私人住宅銷售的一小部分，預計外國買家的ABSD稅率翻倍不會嚴重影響整個市場。多數分析師認爲，新政可能對核心中部地區的高端項目影響最大。

豪擲千金 瘋狂消費

一些中國富豪搬到新加坡旅遊勝地聖淘沙島的豪宅，享受海濱景色、主題公園和賭場。半島電視台報道，島上高爾夫俱樂部的外國人會員費漲至880,000新幣（約660,000美元），是2019年的兩倍。

法新社援引移民服務公司CEO Pearce Cheng的話指，有中國富豪的派對上供應稀有的日本山崎55威士忌，每瓶約80萬美元；還有人豪擲61,000美元買天價雪茄。

物價飛漲 本地人呻難維生

新加坡一位銷售經理Emma Chiu向半島電視台表示，最近自己去購物時，發現東西要麼比以前貴得多，要麼就賣光了，她認為這與外國富豪湧入有關。

學校老師Sean Feng說，食品價格急劇上漲使他和家人難以維持生計。

新加坡90%以上食品依賴進口，因此容易受到外部逆風的影響。根據新加坡統計局的數據，當地1月和2月的食品通脹率超過8%，明顯高於整體通脹率。

新加坡2月份的核心通脹率為5.5%，在東南亞地區名列前茅，是香港、日本和台灣等亞洲其他發達經濟體的兩倍多。去年12月，經濟學人智庫將新加坡列為全球生活成本最高的城市，與紐約并列榜首。

「現在很多日用品都貴了很多，」Feng表示，「我知道過去幾年各地通脹都很糟，但當這麼多有錢人來此定居時，對我們來說肯定會更糟。」

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