年輕人跌市多轉持現金 錯過美股15%升幅 │ 近20年錯過的奇蹟日 回報差幾遠？

面對大跌市，不少人都會恐慌性拋棄手上股票，但看似最不怕風險的年輕人，反且可能是最易退市的一群人。據彭博報道，有調查發現，在去年美國股市暴跌的期間，千禧一代（21-41歲）是最有可能逃離股市一代人，這同時意味著他們也更有可能錯過之後的反彈，到底他們損失了多少潛在利潤？

據安永會計師事務所財富管理部門發布的一項調查，結果發現近一半的千禧一代受訪者在市場波動中轉向現金。 相比之下，只有 34% 的 X 世代（42-57歲） 和 24% 的嬰兒潮一代（58 歲及以上）尋求提取現金避險。據摩根資產管理數據顯示，在截至 2022 年的二十年中，標準普爾 500 指數表現最好的 10 個交易日缺席的投資者，獲得的收益是整個期間入市投資者的一半。投資者錯過最佳反彈日，反且付出高昂代價︰

20年持續投資標普500指數的回報:

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如上圖所示，20年間持續投資標普的收益是64844美元、但錯過十個最佳交易日收益就只有29708美元，差逾一倍。

股市撤資也有不利因素，調查在 10 月至 11 月期間進行對其 2,600 多名客戶進行，當時恰逢股市觸底。 自 10 月 12 日觸及低點以來，標準普爾 500 指數已上漲約 16%，儘管股市上漲，現金越來越受歡迎。在聯儲局激進的加息行動中，高收益儲蓄賬戶、貨幣市場基金和存款等工具再次有著吸引的回報。 儘管如此，關於這些產品的表現是否可以與通貨膨脹和股市競爭仍然存在很多爭論。

美元的強勢近期雖有稍退，但不少投資者似乎仍信奉現金為王，EY Global Wealth & Asset Management 報告就指出，將來更多客戶有機會湧向持有現金，分析指如果市場持續大幅的波動，更大比例的客戶 (43%) 將進一步增加他們的儲蓄和存款。

另外，安永全球財富與資產管理負責人 Mike Lee 表示，與千禧一代相比，嬰兒潮一代更有可能與財務顧問密切合作，這可能更鼓勵他們在市場波動期間繼續投資，在觀察了過去的市場復甦，包括 2008 年金融危機後的反彈之後，58 歲及以上的人可能對市場波動有更強烈的偏好。到底是年輕人太膽小還是年長的人有更多備用資金回本，就不得而知了。

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