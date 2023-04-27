【北上消費】AlipayHK 滿$40送$5禮券、跨境乘車碼折扣

內地和澳門是港人出境的熱門地方，AlipayHK於5月推出跨境交通獎賞，在App內買跨境車票、及用跨境乘車碼搭乘內地交通，都有優惠，搭港鐵往來關口亦可享內地消費禮券，消費滿額更即用，即看下文詳情。

用AlipayHK購買跨境車票、搭內地交通可享優惠

透過 AlipayHK 內的Trip.com或跨境交通小程式購買跨境巴士車票或高鐵票；或搭港鐵往來關口滿港幣40元，即可獲港幣5元內地消費禮券。於內地所有城市門店見到「Alipay+」或「支付寶」標識，消費滿指定金額方能使用。

AlipayHK推出跨境乘車碼優惠，於AlipayHK應用中心進入「跨境服務」，領取內地公共交通禮券。於深圳地鐵、廣州、中山及佛山公共巴士使用跨境乘車碼支付車資，即可享受折扣優惠。

市民前往內地或澳門亦可於AlipayHK的「跨境服務」專區查閱相關地區的優惠及服務，透過小程式為用戶提供不同的出行服務，包括往返內地必要用到的「海關旅客指尖服務」進出關口、訂高鐵票、購旅遊保險、滴滴出行等。

AlipayHK可食均約11000間星熟食中心攤檔

肉骨茶、海南雞飯、南洋奶茶等新加坡特色馳名中外，大灣區及東南亞亦是不少港人短途旅行首選新加坡為港人最愛旅遊目的地之一，AlipayHK旗下Alipay+接入新加坡收款平台SGQR，覆蓋新加坡熟食中心約11000個攤檔，使用AlipayHK掃瞄貼有Alipay+標識的SGQR收款二維碼並輸入金額，即可完成付款。

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AlipayHK早於去年10月已透過AlipayHK率先接入新加坡當地多個熱門本土餐飲品牌，及電召的士服務等。此外，市民前往內地或澳門亦可於AlipayHK的「跨境服務」專區查閱相關地區的優惠及服務，透過小程式為用戶提供不同的出行服務，包括往返內地必要用到的「海關旅客指尖服務」進出關口、訂高鐵票、購旅遊保險、滴滴出行等。

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