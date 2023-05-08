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【勞力士】紫色Daytona 200萬成交、百達翡麗玫瑰金值540萬

個人增值 21:49 2023/05/08

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近期矚目的手錶拍賣，不得不提早前於摩納哥進行的名貴腕錶拍賣，除了早前Rolex CEO 遺物成交價逾1500萬的Yacht Master之外，同場亦有多款百萬元以下的勞力士等品牌系列的瑞士名錶值得欣賞，當中更有為紀念倫敦珠寶商50周年所打造的紫色版Daytona ，及為意大利 Polizia di Stato 成立 50 週年而製造的Sea-Dweller，即看下列珍貴收藏詳細介紹︰

1.百達翡麗 Tasti Tondi 成交約541萬港元

    點擊圖片放大

玫瑰金腕錶，雙音測速計刻度盤，傑出且保存完好

原產地證書、檔案摘錄和包裝盒和盒子簽名

Astrua，John Golberger 收藏的財產，Ref. 1463

估價：300,000 –⁠ 600,000歐元

成交價: 624,000 歐元(約541萬港元)
此錶年份為1952年，尺寸35 毫米，錶殼材質採用玫瑰金。百達翡麗 (Patek Philippe) 的 1463 型號於 1940 年首次發布，是最受追捧和收藏的複古計時腕錶之一，具有強烈的美感和精湛的技術。亦是唯一一款配備螺旋底蓋和圓形按鈕的百達翡麗復古計時碼表，是百達翡麗其中一款最具標誌性和最高貴的腕錶。

 

2.勞力士“Paul Newman”錶盤Daytona 成交價約530萬港元

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    +2

絕對卓越且極具吸引力，

Daytona，黃金計時腕錶，

香檳色“Paul Newman”錶盤，型號 6239

估價：500,000 –⁠ 1,000,000歐元

成交價: 611,000 歐元(約530萬港元)

Daytona Paul Newman版雖然最初是為美國市場而設計的，但也受到了意大利人的喜愛，本次拍賣的拍品是 Daytona 6239 就是一個非常漂亮的例子：以 18 kt 黃金製成，是相當小見的，6 毫米寬的雙鎖上鍊表冠和非常清新明快的黃金刻度表圈，得到精心保存。香檳色背景及帶香檳色分/秒的黑色嵌入式輔助計時盤，外層黑色軌道和六點鐘位置的黑色 Daytona 標誌，令到整個手錶都能凸顯出Paul Newman錶盤的主題。

 

3.勞力士定制款Sea-Dweller (成交價: 約293萬港元)

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    +2

限量版Sea-Dweller，

鋼製自動腕錶，專為意大利 Polizia di Stato 成立 50 週年而製造

帶錶盒、保修單、標籤和潛水錶，型號 16 600

估價：100,000 歐元 –⁠ 200,000歐元

成交價: 338,000 歐元(約293萬港元)

意大利Scuba Diving Corps of Polizia di Stato為慶祝部隊成立50週年，托勞力士製作特別版腕錶。在獲得 Rolex 並獲得該部及其指揮部的所有的授權許可後，在手錶用上了當地徽章標誌(章魚)，型號是 Sea-Dweller Reference 16 600：2008 年 12 月共生產並交付了 79 枚樣本，產量非常小，是當中保留下來其中一枚。代理商承諾不會將手錶商業化，令這隻手錶立即成為經典。

 

4.勞力士紫色版聯名Daytona (成交價約208萬港元)

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    +2

獨特、多彩且極具吸引力，Daytona，自動計時碼表，

黃金腕錶，紫色錶盤，由 Asprey 定制和零售，

帶包裝盒和文件，型號 116518LN

估價：120,000 –⁠ 240,000歐元

成交價: 240,500 歐元(約208萬港元)

這隻錶是為紀念倫敦珠寶商Asprey 50周年所打造的紫色版Daytona。Daytona是 Asprey 定制的其中一款車型，使用品牌獨有的紫色，以備受追捧的黃金Daytona 116518LN為基礎，徹底改變了腕錶的佈局，獨特的錶盤採用這種生動閃亮的紫色製成，配有金色小錶盤和立體時標，同時文字為白色。此外，錶帶採用紫色特別製作，完美貼合整個手錶，獨一無二。
 

勞力士鑽石Day-Date (成交價約203萬港元)

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    +2

採用珍貴而迷人

星期日曆型，鉑金自動上鍊腕錶，鍍銀鑲鑽錶盤、表圈和錶鍊，

型號 1804

估價：200,000 –⁠ 400,000歐元

成交價: 234,000 歐元(約203萬港元)

這款腕錶的亮點在於裝飾精美的 President 手鍊，外鏈上鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，中心鏈上鑲嵌長方形鑽石。圓柱形鑲嵌的鑽石高高聳立在鏈節上方，類似於章魚觸角上的吸盤，被收藏家親切地稱為“章魚”。第二珍貴之處在於鉑金錶殼周圍的鑽石表圈保存完好，與鑲嵌在鍍銀錶盤上的鑲鑽時標完美匹配。最後但同樣重要的是，腕錶的錶殼和錶鍊均完全採用鉑金製成，是勞力士有史以來最重要的材料。

 

AP 愛彼 編號 5514BA (成交價約192萬港元)

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    +2

非常稀有和卓越，日曆和月相，

黃金方形腕錶，帶檔案摘錄，編號 5514BA

估價：150,000 歐元 –⁠ 300,000

成交價: 221,000 歐元(約192萬港元)

腕錶的設計美學源自品牌於 1920 年代製造的具有歷史意義的坦克設計腕錶，並配備日曆和月相複雜功能。矩形黃金錶殼，搭配罕見的花式淚滴形表耳，優雅精緻，手錶的相關淚滴形錶耳同款系列大約只生產了 22 個隻，而今天市場上已知的只有 7 個，是十分珍貴的一款。手錶均由拍賣行Monaco Legend Aunction 在4月22至23日於摩納哥進行的Exclusive Timepieces競標，包括以上等多款系列瑞士錶都令人大開眼界。

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