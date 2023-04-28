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【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成

藍籌股 10:10 2023/04/28

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不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。可是傳統藍籌股入場門檻較高，動輒數萬元，甚至十多萬元。本網為各位讀者整合4大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中8隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,420元，股息率亦有6.2厘。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。

內銀股

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
重慶農村商業銀行 （03618） 2,980 10.40 +11.61
中國光大銀行 （06818） 2,500 8.80 +5.04
中信銀行 （00998） 4,230 8.75 +22.25
浙商銀行 （02016） 2,820 8.51 +1.08

縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
建行  （00939） 5,250 8.38 +7.36
中國銀行 （03988） 3,140 8.28 +10.56
農行  （01288） 3,030 8.25 +13.06
工商銀行  （01398） 4,220 8.06 +4.98

能源股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
四川能投發展 （01713） 3,460 7.93 +13.82
京能清潔能源 （00579） 4,040 6.93 +9.78
交運燃氣 （01407） 1,280 6.88 -38.46
新天綠色能源（00956） 3,390 6.49 +4.31

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
中海油 （00883） 12,420 11.67 +24.45
中石油 （00857） 10,680 8.99 +49.58
中石化 （00386） 10,220 7.83 +35.54
港燈 （02638） 2,460 6.51 -4.84
中華煤氣 （00003） 6,980 5.01 -5.93

電訊股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
香港寬頻 （01310） 2,795 10.73 +11.13
電訊盈科 （00008） 4,090 9.30 +16.19
中信國際 （01883） 3,180 7.70 +20.00
數碼通 （00315） 2,400 6.25 +1.91
和記電訊 （00215） 2,680 5.59 +9.84

REITs：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
招商局商業房 （01503） 1,980 13.20 -0.50
順豐房託 （2191） 2,830 9.80 -2.75
春泉產業信託 （01426） 2,370 8.95 -1.25
泓富產業信託 （00808） 1,900 8.55 -4.52
陽光房地產 （00435） 3,030 8.25 -10.09

*以4月27日收市價計算

【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引　其中一隻高達11厘！　最新派息／除淨日　一文睇晒

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招商局置地 交運燃氣（01407） 被動收入 石油 港股 REITS 經濟 四川能投發展（01713） 中國光大銀行（06818）

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