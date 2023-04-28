【高息股2023】5厘以上低入場費之選、年初至今8隻升一成

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【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引 其中一隻高達11厘！ 最新派息／除淨日 一文睇晒
不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。可是傳統藍籌股入場門檻較高，動輒數萬元，甚至十多萬元。本網為各位讀者整合4大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中8隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,420元，股息率亦有6.2厘。
提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。
內銀股
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|重慶農村商業銀行 （03618）
|2,980
|10.40
|+11.61
|中國光大銀行 （06818）
|2,500
|8.80
|+5.04
|中信銀行 （00998）
|4,230
|8.75
|+22.25
|浙商銀行 （02016）
|2,820
|8.51
|+1.08
縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|建行 （00939）
|5,250
|8.38
|+7.36
|中國銀行 （03988）
|3,140
|8.28
|+10.56
|農行 （01288）
|3,030
|8.25
|+13.06
|工商銀行 （01398）
|4,220
|8.06
|+4.98
能源股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|四川能投發展 （01713）
|3,460
|7.93
|+13.82
|京能清潔能源 （00579）
|4,040
|6.93
|+9.78
|交運燃氣 （01407）
|1,280
|6.88
|-38.46
|新天綠色能源（00956）
|3,390
|6.49
|+4.31
跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|中海油 （00883）
|12,420
|11.67
|+24.45
|中石油 （00857）
|10,680
|8.99
|+49.58
|中石化 （00386）
|10,220
|7.83
|+35.54
|港燈 （02638）
|2,460
|6.51
|-4.84
|中華煤氣 （00003）
|6,980
|5.01
|-5.93
電訊股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|香港寬頻 （01310）
|2,795
|10.73
|+11.13
|電訊盈科 （00008）
|4,090
|9.30
|+16.19
|中信國際 （01883）
|3,180
|7.70
|+20.00
|數碼通 （00315）
|2,400
|6.25
|+1.91
|和記電訊 （00215）
|2,680
|5.59
|+9.84
REITs：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|招商局商業房 （01503）
|1,980
|13.20
|-0.50
|順豐房託 （2191）
|2,830
|9.80
|-2.75
|春泉產業信託 （01426）
|2,370
|8.95
|-1.25
|泓富產業信託 （00808）
|1,900
|8.55
|-4.52
|陽光房地產 （00435）
|3,030
|8.25
|-10.09
*以4月27日收市價計算
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欄名 : 理財學堂