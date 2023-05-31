【高息股2023】領展全年每手派$274、股息率逾6厘｜盤點5厘以上低入場費之選

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【儲蓄避險】港股又跌500點 短期高息產品大比併 1年賺4.5厘
不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。近期港股走弱，整個5月埋單跌8.3%或1,660點，不少藍籌股、高息股的入場費大大調低、股息率有所提高。例如今天公布業績的領展 （00823） 就是其中一隻受股民歡迎的收息股，雖然截至今年3月底止的年度每基金單位分派跌10.3%至2.7431元，但因為領展近月股價回調，以今天收市價45.5元計算，股息率達6厘，入場費僅4,550元。
本網為各位讀者整合4大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中8隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,320元，股息率亦有6.67厘。
提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。
REITs：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|招商局商業房 （01503）
|1,820
|14.36
|-2.85
|順豐房託 （2191）
|2,750
|10.09
|-0.97
|春泉產業信託 （01426）
|2,230
|9.51
|-3.08
|泓富產業信託 （00808）
|1,650
|9.85
|-14.06
|陽光房地產 （00435）
|2,770
|9.03
|-15.22
|領展 （00823）
|4,550
|6.03
|-18.29
內銀股
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|重慶農村商業銀行 （03618）
|2,700
|11.18
|+12.5
|中國光大銀行 （06818）
|2,410
|8.89
|+1.26
|中信銀行 （00998）
|4,120
|9.01
|+19.08
|浙商銀行 （02016）
|2,620
|9.12
|+2.04
縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|建行 （00939）
|5,010
|8.76
|+2.45
|中國銀行 （03988）
|3,070
|8.53
|+8.1
|農行 （01288）
|2,950
|8.5
|+10.07
|工商銀行 （01398）
|4,190
|8.17
|+4.23
能源股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|四川能投發展 （01713）
|3,300
|8.2
|+8.55
|京能清潔能源 （00579）
|3,680
|7.37
|無升跌
|交運燃氣 （01407）
|1,320
|6.67
|-36.54
|新天綠色能源 （00956）
|2,960
|7.37
|-2.5
跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|中海油 （00883）
|11,780
|12.3
|+18.04
|中石油 （00857）
|10,120
|9.54
|+41.74
|中石化 （00386）
|9,860
|8.28
|+30.77
|港燈 （02638）
|2,355
|6.8
|-5.94
|中華煤氣 （00003）
|7,060
|4.96
|-4.85
電訊股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|今年以來股價變幅（%）*
|香港寬頻 （01310）
|2,510
|11.95
|+3.43
|電訊盈科 （00008）
|4,000
|9.51
|+13.64
|中信國際 （01883）
|2,930
|8.36
|+17.42
|數碼通 （00315）
|2,230
|6.73
|-2.61
|和記電訊 （00215）
|2,400
|6.24
|+2.31
*以5月31日收市價計算
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欄名 : 理財學堂