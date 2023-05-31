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【高息股2023】領展全年每手派$274、股息率逾6厘｜盤點5厘以上低入場費之選

藍籌股 18:38 2023/05/31

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不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。近期港股走弱，整個5月埋單跌8.3%或1,660點，不少藍籌股、高息股的入場費大大調低、股息率有所提高。例如今天公布業績的領展 （00823） 就是其中一隻受股民歡迎的收息股，雖然截至今年3月底止的年度每基金單位分派跌10.3%至2.7431元，但因為領展近月股價回調，以今天收市價45.5元計算，股息率達6厘，入場費僅4,550元。

本網為各位讀者整合4大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中8隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,320元，股息率亦有6.67厘。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。

REITs：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
招商局商業房 （01503） 1,820 14.36 -2.85
順豐房託 （2191） 2,750 10.09 -0.97
春泉產業信託 （01426） 2,230 9.51 -3.08
泓富產業信託 （00808） 1,650 9.85 -14.06
陽光房地產 （00435） 2,770 9.03 -15.22
領展 （00823） 4,550 6.03 -18.29

內銀股

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
重慶農村商業銀行 （03618） 2,700 11.18 +12.5
中國光大銀行 （06818） 2,410 8.89 +1.26
中信銀行 （00998） 4,120 9.01 +19.08
浙商銀行 （02016） 2,620 9.12 +2.04

縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
建行  （00939） 5,010 8.76 +2.45
中國銀行 （03988） 3,070 8.53 +8.1
農行  （01288） 2,950 8.5 +10.07
工商銀行  （01398） 4,190 8.17 +4.23

能源股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
四川能投發展 （01713） 3,300 8.2 +8.55
京能清潔能源 （00579） 3,680 7.37 無升跌
交運燃氣 （01407） 1,320 6.67 -36.54
新天綠色能源 （00956） 2,960 7.37 -2.5

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
中海油 （00883） 11,780 12.3 +18.04
中石油 （00857） 10,120 9.54 +41.74
中石化 （00386） 9,860 8.28 +30.77
港燈 （02638） 2,355 6.8 -5.94
中華煤氣 （00003） 7,060 4.96 -4.85

電訊股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 今年以來股價變幅（%）*
香港寬頻 （01310） 2,510 11.95 +3.43
電訊盈科 （00008） 4,000 9.51 +13.64
中信國際 （01883） 2,930 8.36 +17.42
數碼通 （00315） 2,230 6.73 -2.61
和記電訊 （00215） 2,400 6.24 +2.31


*以5月31日收市價計算

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