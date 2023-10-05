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【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）

藍籌股 07:30 2023/10/05

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不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。港股持續走弱，2023年首三季埋單跌1,972點或10%，不少藍籌股、高息股的入場費再進一步大為調低、股息率有所提高。踏入10月，搏年尾息口見頂可「撈底」的讀者，本網為各位整合6大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元、股息率高於6厘，讓資金不多的投資者作參考。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，有些股價表現具高度周期性，更有些股價表現是拾級而下，有賺息蝕價風險，投資者在選股時要注意。

REITs：

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
招商局商業房託 （01503） 1,35013.20-32.16
泓富產業信託 （00808） 1,45010.31-27.14
順豐房託 （02191） 2,56011.21-12.03
春泉產業信託 （01426） 1,97010.15-17.92
陽光房地產 （00435） 2,3309.44-30.86
領展 （00823） 3,6557.39-34.36
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

要注意的是，招商局商業房託今年中期息按年大減64%。

中小型內銀股

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
浙商銀行 （02016） 1,99012-26.54
重慶農村商業銀行 （03618） 2,72011.09+1.87
中信銀行 （00998） 3,50010.29+1.16
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

縱觀內銀股，以上述3隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下較常見的高息內銀股，股息率也有高達10厘。

大型內銀股

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
建行  （00939） 4,26010-12.88
中國銀行 （03988） 2,6709.43-5.99
中國光大銀行 （06818） 2,2509.24-5.46
工商銀行  （01398） 3,6109.12-10.2
農行  （01288） 2,8008.61+4.48
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

中小型能源股：

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
交運燃氣 （01407） 1,0208.63-50.96
新天綠色能源 （00956） 2,5808.44-20.62
京能清潔能源 （00579） 3,1208.42-15.22
四川能投發展 （01713） 3,2808.36+7.89
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

大型資源股／公用股

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
中海油 （00883） 13,18010.17+32.06
中石化 （00386） 8,0609.29+6.9
中石油 （00857） 10,9608.61+53.5
港燈 （02638） 2,1607.41-16.44
中華煤氣 （00003） 5,3106.59-28.44
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

航運股：

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
中遠海控 （01919） 3,8309.34-3.77
太平洋航運 （02343） 2,21014.71-7.14
海豐國際 （01308） 12,58017.49-27.53
中遠海運國際 （00517） 6,58010.33+30.56
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

電訊股：

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
香港寬頻 （01310） 1,53013.07-39.17
電訊盈科 （00008） 3,55010.78+0.85
中信國際 （01883） 2,9908.19+12.83
數碼通 （00315） 1,9708.12-16.35
和記電訊 （00215） 2,1207.07-13.11
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

民生股：

股份每手入場費（元）股息率（厘）今年以來股價變幅（%）
利亞零售 （00831） 1,38010.15-15.85
國際家居零售 （01373） 2,14010.28-24.38
譚仔國際 （02217） 1,3008.08-50.57
大快活 （00052） 5,1406.13-23.8
註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

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