【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）

不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。港股持續走弱，2023年首三季埋單跌1,972點或10%，不少藍籌股、高息股的入場費再進一步大為調低、股息率有所提高。踏入10月，搏年尾息口見頂可「撈底」的讀者，本網為各位整合6大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元、股息率高於6厘，讓資金不多的投資者作參考。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，有些股價表現具高度周期性，更有些股價表現是拾級而下，有賺息蝕價風險，投資者在選股時要注意。

REITs：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 招商局商業房託 （01503） 1,350 13.20 -32.16 泓富產業信託 （00808） 1,450 10.31 -27.14 順豐房託 （02191） 2,560 11.21 -12.03 春泉產業信託 （01426） 1,970 10.15 -17.92 陽光房地產 （00435） 2,330 9.44 -30.86 領展 （00823） 3,655 7.39 -34.36 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

要注意的是，招商局商業房託今年中期息按年大減64%。

中小型內銀股

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 浙商銀行 （02016） 1,990 12 -26.54 重慶農村商業銀行 （03618） 2,720 11.09 +1.87 中信銀行 （00998） 3,500 10.29 +1.16 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

縱觀內銀股，以上述3隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下較常見的高息內銀股，股息率也有高達10厘。

大型內銀股

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 建行 （00939） 4,260 10 -12.88 中國銀行 （03988） 2,670 9.43 -5.99 中國光大銀行 （06818） 2,250 9.24 -5.46 工商銀行 （01398） 3,610 9.12 -10.2 農行 （01288） 2,800 8.61 +4.48 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

中小型能源股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 交運燃氣 （01407） 1,020 8.63 -50.96 新天綠色能源 （00956） 2,580 8.44 -20.62 京能清潔能源 （00579） 3,120 8.42 -15.22 四川能投發展 （01713） 3,280 8.36 +7.89 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

大型資源股／公用股

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 中海油 （00883） 13,180 10.17 +32.06 中石化 （00386） 8,060 9.29 +6.9 中石油 （00857） 10,960 8.61 +53.5 港燈 （02638） 2,160 7.41 -16.44 中華煤氣 （00003） 5,310 6.59 -28.44 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

航運股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 中遠海控 （01919） 3,830 9.34 -3.77 太平洋航運 （02343） 2,210 14.71 -7.14 海豐國際 （01308） 12,580 17.49 -27.53 中遠海運國際 （00517） 6,580 10.33 +30.56 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

電訊股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 香港寬頻 （01310） 1,530 13.07 -39.17 電訊盈科 （00008） 3,550 10.78 +0.85 中信國際 （01883） 2,990 8.19 +12.83 數碼通 （00315） 1,970 8.12 -16.35 和記電訊 （00215） 2,120 7.07 -13.11 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

民生股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 利亞零售 （00831） 1,380 10.15 -15.85 國際家居零售 （01373） 2,140 10.28 -24.38 譚仔國際 （02217） 1,300 8.08 -50.57 大快活 （00052） 5,140 6.13 -23.8 註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算

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