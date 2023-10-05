【高息股2023】盤點30隻6厘以上、門檻$1萬以下之選｜10隻今年財息兼收（10月更新）

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【退休規劃】5、60後近70%手持股票 較青年群組高一倍！「臨老賭一鋪」全新獲利心態？
不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。港股持續走弱，2023年首三季埋單跌1,972點或10%，不少藍籌股、高息股的入場費再進一步大為調低、股息率有所提高。踏入10月，搏年尾息口見頂可「撈底」的讀者，本網為各位整合6大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元、股息率高於6厘，讓資金不多的投資者作參考。
提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，有些股價表現具高度周期性，更有些股價表現是拾級而下，有賺息蝕價風險，投資者在選股時要注意。
REITs：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|招商局商業房託 （01503）
|1,350
|13.20
|-32.16
|泓富產業信託 （00808）
|1,450
|10.31
|-27.14
|順豐房託 （02191）
|2,560
|11.21
|-12.03
|春泉產業信託 （01426）
|1,970
|10.15
|-17.92
|陽光房地產 （00435）
|2,330
|9.44
|-30.86
|領展 （00823）
|3,655
|7.39
|-34.36
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
要注意的是，招商局商業房託今年中期息按年大減64%。
中小型內銀股
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|浙商銀行 （02016）
|1,990
|12
|-26.54
|重慶農村商業銀行 （03618）
|2,720
|11.09
|+1.87
|中信銀行 （00998）
|3,500
|10.29
|+1.16
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
縱觀內銀股，以上述3隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下較常見的高息內銀股，股息率也有高達10厘。
大型內銀股
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|建行 （00939）
|4,260
|10
|-12.88
|中國銀行 （03988）
|2,670
|9.43
|-5.99
|中國光大銀行 （06818）
|2,250
|9.24
|-5.46
|工商銀行 （01398）
|3,610
|9.12
|-10.2
|農行 （01288）
|2,800
|8.61
|+4.48
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
中小型能源股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|交運燃氣 （01407）
|1,020
|8.63
|-50.96
|新天綠色能源 （00956）
|2,580
|8.44
|-20.62
|京能清潔能源 （00579）
|3,120
|8.42
|-15.22
|四川能投發展 （01713）
|3,280
|8.36
|+7.89
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰
大型資源股／公用股
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|中海油 （00883）
|13,180
|10.17
|+32.06
|中石化 （00386）
|8,060
|9.29
|+6.9
|中石油 （00857）
|10,960
|8.61
|+53.5
|港燈 （02638）
|2,160
|7.41
|-16.44
|中華煤氣 （00003）
|5,310
|6.59
|-28.44
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
航運股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|中遠海控 （01919）
|3,830
|9.34
|-3.77
|太平洋航運 （02343）
|2,210
|14.71
|-7.14
|海豐國際 （01308）
|12,580
|17.49
|-27.53
|中遠海運國際 （00517）
|6,580
|10.33
|+30.56
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
電訊股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|香港寬頻 （01310）
|1,530
|13.07
|-39.17
|電訊盈科 （00008）
|3,550
|10.78
|+0.85
|中信國際 （01883）
|2,990
|8.19
|+12.83
|數碼通 （00315）
|1,970
|8.12
|-16.35
|和記電訊 （00215）
|2,120
|7.07
|-13.11
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
民生股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|利亞零售 （00831）
|1,380
|10.15
|-15.85
|國際家居零售 （01373）
|2,140
|10.28
|-24.38
|譚仔國際 （02217）
|1,300
|8.08
|-50.57
|大快活 （00052）
|5,140
|6.13
|-23.8
|註：以10月4日收市價及過去12個月股息計算
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欄名 : 理財學堂