【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選

不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。近期港股走弱，2023年上半年埋單跌864點或4.4%，不少藍籌股、高息股的入場費大大調低、股息率有所提高。港股傳統智慧之中的「六絕月」港股有升幅，「七翻身」是否應驗尚待證明。憧憬7月氣氛轉好的讀者，本網為各位整合5大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中10隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅415元，股息率亦有6厘。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。

REITs：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 招商局商業房 （01503） 1,850 14.13 -1.25 順豐房託 （2191） 2,780 9.98 0.11 春泉產業信託 （01426） 2,200 9.64 -4.38 泓富產業信託 （00808） 1,720 9.45 -10.41 陽光房地產 （00435） 2,840 8.80 -13.08 領展 （00823） 4,365 6.28 -19.57 註：以7月5日收市價計算

內銀股

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 重慶農村商業銀行 （03618） 2,700 11.18 +12.5 中信銀行 （00998） 3,640 9.89 +15.51 浙商銀行 （02016） 2,530 9.44 +1.47 中國光大銀行 （06818） 2,240 9.28 +3.09 註：以7月5日收市價計算

縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 建行 （00939） 5,000 8.44 +2.25 中國銀行 （03988） 3,100 8.13 +9.15 農行 （01288） 3,010 8.01 +12.31 工商銀行 （01398） 4,110 8.01 +2.24 註：以7月5日收市價計算

能源股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 四川能投發展 （01713） 3,280 8.36 +16.94 新天綠色能源 （00956） 2,830 7.71% -6.79 京能清潔能源 （00579） 3,480 7.55% 1.66 交運燃氣 （01407） 1,520 5.79% -22.4 註：以7月5日收市價計算

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 中海油 （00883） 11,660 12.44 （撇除特別息） +24.49 中石油 （00857） 11,180 7.97 +63.43 中石化 （00386） 9,100 8.83 +25.91 港燈 （02638） 2,335 6.86 -6.73 中華煤氣 （00003） 6,720 5.21 -6.48 註：以7月5日收市價計算

電訊股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 香港寬頻 （01310） 2,125 14.12 -12.43 電訊盈科 （00008） 3,970 9.58 +21.5 中信國際 （01883） 3,010 8.14 +20.62 數碼通 （00315） 2,450 6.12 +6.99 和記電訊 （00215） 2,480 6.04 +5.72 註：以7月5日收市價計算

民生股：

股份 每手入場費（元） 股息率（厘） 今年以來股價變幅（%） 利亞零售 （00831） 1,720 8.14 +11.12 國際家居零售 （01373） 2,920 7.71 （撇除特別息） +3.88 永旺 （00984） 415 6.02 -14.87 譚仔國際 （02217） 1,770 5.93 -32.7 大快活 （00052） 5,650 5.13 （撇除特別息） -18.94 註：以7月5日收市價計算

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