【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選

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【MPF】強積金上半年靠美股翻身 回報比港股多20%！懶人基金都好過港股？
不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。近期港股走弱，2023年上半年埋單跌864點或4.4%，不少藍籌股、高息股的入場費大大調低、股息率有所提高。港股傳統智慧之中的「六絕月」港股有升幅，「七翻身」是否應驗尚待證明。憧憬7月氣氛轉好的讀者，本網為各位整合5大板塊股份，大部分每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，更有其中10隻年初至今升幅超過一成，賺息也賺價，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅415元，股息率亦有6厘。
提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。
REITs：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|招商局商業房 （01503）
|1,850
|14.13
|-1.25
|順豐房託 （2191）
|2,780
|9.98
|0.11
|春泉產業信託 （01426）
|2,200
|9.64
|-4.38
|泓富產業信託 （00808）
|1,720
|9.45
|-10.41
|陽光房地產 （00435）
|2,840
|8.80
|-13.08
|領展 （00823）
|4,365
|6.28
|-19.57
|註：以7月5日收市價計算
內銀股
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|重慶農村商業銀行 （03618）
|2,700
|11.18
|+12.5
|中信銀行 （00998）
|3,640
|9.89
|+15.51
|浙商銀行 （02016）
|2,530
|9.44
|+1.47
|中國光大銀行 （06818）
|2,240
|9.28
|+3.09
|註：以7月5日收市價計算
縱觀內銀股，以上述4隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|建行 （00939）
|5,000
|8.44
|+2.25
|中國銀行 （03988）
|3,100
|8.13
|+9.15
|農行 （01288）
|3,010
|8.01
|+12.31
|工商銀行 （01398）
|4,110
|8.01
|+2.24
|註：以7月5日收市價計算
能源股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|四川能投發展 （01713）
|3,280
|8.36
|+16.94
|新天綠色能源 （00956）
|2,830
|7.71%
|-6.79
|京能清潔能源 （00579）
|3,480
|7.55%
|1.66
|交運燃氣 （01407）
|1,520
|5.79%
|-22.4
|註：以7月5日收市價計算
跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|中海油 （00883）
|11,660
|
12.44
（撇除特別息）
|+24.49
|中石油 （00857）
|11,180
|7.97
|+63.43
|中石化 （00386）
|9,100
|8.83
|+25.91
|港燈 （02638）
|2,335
|6.86
|-6.73
|中華煤氣 （00003）
|6,720
|5.21
|-6.48
|註：以7月5日收市價計算
電訊股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|香港寬頻 （01310）
|2,125
|14.12
|-12.43
|電訊盈科 （00008）
|3,970
|9.58
|+21.5
|中信國際 （01883）
|3,010
|8.14
|+20.62
|數碼通 （00315）
|2,450
|6.12
|+6.99
|和記電訊 （00215）
|2,480
|6.04
|+5.72
|註：以7月5日收市價計算
民生股：
|股份
|每手入場費（元）
|股息率（厘）
|今年以來股價變幅（%）
|利亞零售 （00831）
|1,720
|8.14
|+11.12
|國際家居零售 （01373）
|2,920
|
7.71
（撇除特別息）
|+3.88
|永旺 （00984）
|415
|6.02
|-14.87
|譚仔國際 （02217）
|1,770
|5.93
|-32.7
|大快活 （00052）
|5,650
|
5.13
（撇除特別息）
|-18.94
|註：以7月5日收市價計算
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欄名 : 理財學堂