【高息股2023】入場費低過$1萬、股息率5厘以上大搜羅

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【高息股2023】港股頹勢高息股愈吸引 其中一隻高達11厘！ 最新派息／除淨日 一文睇晒
不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。可是傳統藍籌股入場門檻較高，動輒數萬元，甚至十多萬元。本網為各位讀者整合4大板塊股份，全部每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,420元，股息率亦有6.2厘。
提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。
內銀股
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|重慶農村商業銀行 （03618）
|2,980
|10.4
|中國光大銀行 （06818）
|2,490
|8.84
|中信銀行 （00998）
|4,240
|8.73
|浙商銀行 （02016）
|2,810
|8.54
|民生銀行 （01988）
|2,840
|8.48
縱觀內銀股，以上述5隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生，股份表現亦比較波動。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|建行 （00939）
|5,230
|8.41
|農行 （01288）
|3,000
|8.33
|中國銀行 （03988）
|3,130
|8.31
|工商銀行 （01398）
|4,200
|8.10
能源股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|四川能投發展 （01713）
|3,460
|7.93
|京能清潔能源 （00579）
|4,100
|6.83
|新天綠色能源 （00956）
|3,370
|6.53
|交運燃氣 （01407）
|1,420
|6.2
跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|中海油 （00883）
|12,500
|11.6
|中石油 （00857）
|10,660
|9.01
|中石化 （00386）
|10,360
|7.72
|中華煤氣 （00003）
|6,900
|5.07
|港燈 （02638）
|2,455
|6.52
電訊股：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|香港寬頻 （01310）
|2,995
|10.02
|電訊盈科 （00008）
|4,030
|9.44
|中信國際 （01883）
|3,170
|7.73
|數碼通 （00315）
|2,380
|6.30
|和記電訊 （00215）
|2,680
|5.59
REITs：
|股份
|每手入場費（元）*
|股息率（厘）*
|招商局商業房 （01503）
|1,990
|13.14
|順豐房託 （2191）
|2,820
|9.84
|春泉產業信託 （01426）
|2,370
|8.95
|泓富產業信託 （00808）
|1,900
|8.55
|陽光房地產 （00435）
|3,050
|8.20
*以4月26日收市價計算
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欄名 : 理財學堂