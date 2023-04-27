【高息股2023】入場費低過$1萬、股息率5厘以上大搜羅

不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。可是傳統藍籌股入場門檻較高，動輒數萬元，甚至十多萬元。本網為各位讀者整合4大板塊股份，全部每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,420元，股息率亦有6.2厘。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。

內銀股

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 重慶農村商業銀行 （03618） 2,980 10.4 中國光大銀行 （06818） 2,490 8.84 中信銀行 （00998） 4,240 8.73 浙商銀行 （02016） 2,810 8.54 民生銀行 （01988） 2,840 8.48

縱觀內銀股，以上述5隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生，股份表現亦比較波動。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 建行 （00939） 5,230 8.41 農行 （01288） 3,000 8.33 中國銀行 （03988） 3,130 8.31 工商銀行 （01398） 4,200 8.10

能源股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 四川能投發展 （01713） 3,460 7.93 京能清潔能源 （00579） 4,100 6.83 新天綠色能源 （00956） 3,370 6.53 交運燃氣 （01407） 1,420 6.2

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 中海油 （00883） 12,500 11.6 中石油 （00857） 10,660 9.01 中石化 （00386） 10,360 7.72 中華煤氣 （00003） 6,900 5.07 港燈 （02638） 2,455 6.52

電訊股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 香港寬頻 （01310） 2,995 10.02 電訊盈科 （00008） 4,030 9.44 中信國際 （01883） 3,170 7.73 數碼通 （00315） 2,380 6.30 和記電訊 （00215） 2,680 5.59

REITs：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）* 招商局商業房 （01503） 1,990 13.14 順豐房託 （2191） 2,820 9.84 春泉產業信託 （01426） 2,370 8.95 泓富產業信託 （00808） 1,900 8.55 陽光房地產 （00435） 3,050 8.20

*以4月26日收市價計算

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