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【高息股2023】入場費低過$1萬、股息率5厘以上大搜羅

藍籌股 13:24 2023/04/27

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不少投資者喜愛投資高息股，創造被動收入。可是傳統藍籌股入場門檻較高，動輒數萬元，甚至十多萬元。本網為各位讀者整合4大板塊股份，全部每手入場費低於10,000元，股息率高於5厘，讓資金不多的投資者作參考。當中門檻最低的股份，每手入場費僅1,420元，股息率亦有6.2厘。

提提各位，部分股份雖然股息率領先行業，不過股份流動性低，而且股價表現未必合乎預期，更有些股價表現是拾級而下，投資者在選股時要注意。

內銀股

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
重慶農村商業銀行 （03618） 2,980 10.4
中國光大銀行 （06818） 2,490 8.84
中信銀行 （00998） 4,240 8.73
浙商銀行 （02016） 2,810 8.54
民生銀行 （01988） 2,840 8.48

縱觀內銀股，以上述5隻的股息率最高，不過散戶對這些股份或會感到陌生，股份表現亦比較波動。如果散戶擔心，也可以考慮以下常見的高息內銀股，股息率也有8厘以上。

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
建行  （00939） 5,230 8.41
農行  （01288） 3,000 8.33
中國銀行 （03988） 3,130 8.31
工商銀行  （01398） 4,200 8.10

能源股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
四川能投發展 （01713） 3,460 7.93
京能清潔能源 （00579） 4,100 6.83
新天綠色能源 （00956） 3,370 6.53
交運燃氣 （01407） 1,420 6.2

跟上述內銀股情況相似，板塊當中比較高息的選擇，未必是散戶最為熟悉。如果增加少許預算，或者降低投資回報目標，就可以考慮以下「三桶油」和為散戶熟悉的煤氣、港燈，不過入場費可能超過1萬元︰

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
中海油 （00883） 12,500 11.6
中石油 （00857） 10,660 9.01
中石化 （00386） 10,360 7.72
中華煤氣 （00003） 6,900 5.07
港燈 （02638） 2,455 6.52

電訊股：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
香港寬頻 （01310） 2,995 10.02
電訊盈科 （00008） 4,030 9.44
中信國際 （01883） 3,170 7.73
數碼通 （00315） 2,380 6.30
和記電訊 （00215） 2,680 5.59

REITs：

股份 每手入場費（元）* 股息率（厘）*
招商局商業房 （01503） 1,990 13.14
順豐房託 （2191） 2,820 9.84
春泉產業信託 （01426） 2,370 8.95
泓富產業信託 （00808） 1,900 8.55
陽光房地產 （00435） 3,050 8.20

*以4月26日收市價計算

【高息股2023】入場費低過$1萬、股息率5厘以上　4大板塊低門檻高息港股任你揀　

【月月派息】買下這些高息股 1年12個月  每月有息收（附全年派息表）

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招商局置地 交運燃氣（01407） 被動收入 石油 港股 REITS 經濟 四川能投發展（01713） 中國光大銀行（06818）

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