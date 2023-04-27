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【人工智能】突破智能汽車想像 人機共駕 感知用戶情緒

博客 15:12 2023/04/27

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隨著通用人工智能（AGI）的飛速發展，智能汽車的研發體系也將進一步被重塑。大模型强大的感知決策一體化能力及模型迭代效率，加速了BEV（Bird's Eye View）感知、行泊一體、城市NOA（導航輔助駕駛）等智能汽車領域AI技術的量產落地。2023上海車展期間，商湯絕影就帶來「駕、艙、雲」三位一體的產品體系，展現了如何透過AGI以極智感知能力，打造未來車艙體驗。

融合多傳感器 擬人智能駕駛

AGI的特點是可以通過強化學習和人的反饋，不斷解鎖模型的新能力，繼而生產出更具智慧的內容。AGI除了可以覆蓋更大更廣範圍內的開放式的任務外，也對人工智能系統帶來非常大的變革。

依托商湯AI大裝置SenseCore，商湯AI雲透過為自動駕駛提供數據閉環服務，能夠使智能座艙成為第三生活空間，並為AGI賦能智能駕駛和智能座艙奠定了非常強大的基礎。事實上，商湯從去年開始實現了包括高速領航、城市領航等在內的L2++量產智能駕駛行車解決方案，能夠基於激光雷達、相機等多傳感器實現融合感知算法能力，使自動駕駛系統變得更加安全可靠，接近人的駕駛行為。

感知用戶情緒 個性交互定制行程

在智能座艙板塊，AGI更可以使基模型具備對空間環境理解、用戶狀態感知、多模態指令解析及多輪邏輯對話、內容生成等一系列能力，繼而賦能包括情緒感知、智能助手、基於情感的對話、創意內容生成、個性交互等一系列功能，不斷地開拓智能座艙裡的應用場景。

通過語言對話、視覺等多模態的感知，AGI賦能的智能座艙能夠真正了解用戶的情緒；同時通過知識庫學習，可以更加了解用戶的出行意圖，給予行程建議、定制私人行程，並在行程中創作豐富的内容，包括自動生成出行遊記等。

接入大語言模型 自動創作内容

在上海車展期間，商湯絕影還發佈了包括智能救援、哨兵模式、唇語唇動等在內的智能座艙新功能，提升個性化體驗。此外，商湯絕影展區的智能座艙展示艙也接入大語言模型應用「商量SenseChat」和文生圖創作平台「秒畫 SenseMirage」，透過和「商量 SenseChat」進行多輪對話，它能夠反饋豐富的內容創作；給「秒畫 SenseMirage」提示詞，它就可以自動生成豐富精彩的高質量圖片內容。

正如商湯科技聯合創始人、首席科學家、絕影智能汽車事業群總裁王曉剛所說，智能汽車是通用人工智能實現閉環的一個理想場景，人類已經可以做到人機共駕。未來，車和模型之間能夠產生更有效的互動，通用人工智能將為人們提供更好的駕乘體驗，解鎖無限的想像空間。

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撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

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