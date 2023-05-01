「辛勤工作」已過時？24歲創業家的致富要訣︰勿用時間換金錢

美國一位24歲的百萬富翁Lucas Lee-Tyson信奉「少即是多」（Less is more）的原則，他向《紐約時報》分享了其最大的致富秘訣︰要更聰明地工作，而非花長時間埋頭苦幹。

靠網絡致富 年入600萬

Lee-Tyson來自德州奧斯汀，從十幾歲起就利用互聯網的力量，找到了賺外快的方法。13歲時，他在網上推銷自己的製圖，以每條5美元的價格出售定制YouTube頻道橫幅。

十年後，他成爲數字營銷公司Growth Cave的CEO，每年賺取600萬美元。公司業務是向希望了解社交媒體廣告的企業家提供課程。

時間不能換金錢

「關於致富和成功的最大誤解是，你必須長時間工作，用時間換取金錢，」Lee-Tyson說。

他認爲，努力工作不會讓你成為百萬富翁；想成功，要做的就是有可以出售的東西，然後把它放在合適的人面前。

賣自製數字產品攢零用

在沒有父母零用錢的情況下長大後，他一心想自己攢錢，這樣就無需依賴父母來買「垃圾食品或電子遊戲」了。

Lee-Tyson回憶，起初他只是出售圖片、通過口碑吸引更多客户。「15歲時我自學了如何製作和銷售數字產品，1個月內賺了約6000美元。」他被震撼了，從此走上尋求致富之路。

短短兩年內，他積累了逾20,000美元資金，開始尋找下一個努力的方向。

大學做freelance副業

Lee-Tyson說自己小時候就有去尋找激情的動力。他的雙胞胎哥哥是運動員，進了很好的大學，但他覺得自己與那樣的生活格格不入。

「我想走自己的路，如果這條路還不存在，我想我必須自己去建一條，」他說。

在大學裏，他陷入了不停開派對和在學業上走過場的狀態，逐漸變得「不安分」，開始涉足自由職業。2019年去實習前，他做副業賺了1萬美元。

自學數字營銷創業 預期盈利2千萬

「我月薪3,000美元，但為公司完成了價值500,000美元的廣告交易，」他說，「我想，如果作為一個企業家，我能為自己賺到其中的1%，我就會很高興，所以我盡我所能研究了數字營銷的運作方法。」

他背著老闆從頭開始自學貿易技巧，一年後，他和他的5個虛擬助理團隊第一次賺到百萬美元時，他終於辭去了工作。

之後他創立了Growth Cave。與商業夥伴Ozzie Blessed和他們的35人團隊一起，Lee-Tyson預計公司今年將獲利2000萬美元，但希望有一天能達到1億美元。

他承認自己在努力追求致富時，一直沒告訴父母他在做的事：「有段時間，我父母一直在悄悄地懷疑。」

「我知道他們想知我所作所為是否合法，因為他們會這樣問我：『你有沒有公平對待他人？』」Lee-Tyson回憶道。「現在他們看到了我銷售的課程，看到我如何幫助人們用互聯網成功致富，他們真的很爲我驕傲。」

傳統工作限制賺錢潛力

他稱自己當前的收入是在辦公室做實習時的50倍，他沒有回頭再做那樣的工作。

「一份受薪的傳統工作只給你的收入設了一個上限，而按揭、汽車等令你舒適的設施會把你鎖在一種『維持』的狀態，而不是增加你的賺錢潛力，」Lee-Tyson說。他相信，「努力工作、努力行樂」(work hard, play hard)的模式并非實現目標的唯一途徑。

他説：「我告訴我的客户： 不要用你的時間換取金錢，有另一種方法。」

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