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【住院現金保險】7款住院現金保險比較 住兩日抵消保費

博客 15:30 2023/04/27

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住院現金（Hospital Cash）保險，為住院的受保人提供現金保障，可紓緩其因入院而帶來的財務負擔，例如減輕收入減少的壓力。不過，市面上住院現金保險眾多，哪一款較好？

住院現金保險按日賠償 適合自僱人士
不論您因什麼疾病入院，住院現金計劃均按住院日數作出賠償。所以投保人要留意計劃列明的「每日住院現金入息」，即是保險公司因受保人入院所提供的現金賠償。如每日住院現金入息為1,000港元，留院3日，便可獲3,000港元賠償。不少計劃提供多於一種入息水平選擇，讀者可按個人需要，決定金額的數目。以宏利為例，投保人可選揀的每日住院現金入息金額，由200港元至2,000港元不等。

住院現金可獨立投保，適合「手停口停」的打工仔，例如日薪制的在職人士、打散工的Slasher，住院現金保險可以為他們提供收入保障。當然，其他人士亦可以利用住院現金作為生活費。

住院兩天賠償金額已抵消保費
為方便比較，我們選擇了7款最接近每日住院現金入息1,000港元的住院現金計劃。如表1顯示，除中銀人壽外，其他住院現金保險保費介乎900港元至2,200港元，而每日住院現金入息則介乎900港元至1,200港元。換言之，只要受保人住院兩天，便已回本。

有一點必須留意，住院現金保險會就每宗傷病設最高日數，其中豐隆及MSIG最少（750日），而其他則為1,000日。

有兩間公司提供住院現金保險保費回贈
雖然中銀人壽保費過萬，但會於保單10年期滿時，提供101%已繳總保費回贈，而且不論保單持有人有否曾經索償。此外，保柏亦向連續每3年沒有索償的保單持有人，提供該3年每年的30%已繳保費回贈。

表1：比較住院現金保險保費及賠償金額（港元）
假設投保人為35歲非吸煙男性，並以最接近每日住院現金入息1,000港元的計劃作比較

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入住深切治療病房 5款產品提供雙倍住院現金保障
若受保人不幸需要入住深切治療病房，安盛、保柏、豐隆、宏利、MSIG會提供雙倍每日現金賠償，而保柏、豐隆、MSIG更進一步涵蓋主要器官移植。 值得一提，部份產品還提供其他保障，例如手術費用（豐隆）、身故賠償（安盛、宏利）、意外身故賠償（宏利、MSIG）等。

表2：比較住院現金保險雙倍住院現金及其他保障（港元）

    點擊圖片放大

住院現金保險不能取代醫療保險
必須強調，如不幸因重大疾病入院，住院現金或不足以覆蓋所有醫療費用。故此，就應付醫療費用，宜選擇醫療保險，方為上策。與住院現金保障按日賠償不同，醫療保險以實報實銷的方式賠償醫療保險。

註： 
1. 以上保費資料更新至 2023年2月22日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。 
2. 本文最後更新日期：2023年3月23日。

【文章來源：10Life；原題：【住院現金保險比較2023】7款產品邊間好？入深切治療病房賠雙倍？
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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