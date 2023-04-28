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友和買滿$500送$600禮品 HP快閃瘋狂開倉 低至1折

精明消費 07:30 2023/04/28

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 友和：買滿500元送600元禮品

適逢新一期消費券推出，友和YOHO推出消費券快閃優惠，即日起至5月3日期間，友和YOHO 將於港九新界進行快閃活動，只要在各區找到友和職員，再即場買滿500元（不包運費），即送小泉成器 KOIZUMI 離子平衡風筒 KHD-9910（價值609元）。

參加方法：於現場上友和YOHO網站消費滿500元（不包運費），並向在場職員出示購物紀錄，即可獲小泉成器風筒換領信，或即場領取小泉成器風筒（限元朗及沙田），憑換領信於3間門市，領取小泉成器風筒。

另外，如果現場無法決定購買哪款家電，更可選擇購買友和YOHO積分。現時分別有100元／500元／1000元／1500元的積分可供選擇，留待下次購買電器時使用，積分有效期更長達一年。友和積分可當錢用，只需要挑選心儀產品，並於付款時選擇以積分支付即可。

日期及地點：

4月28日 (12:30 - 15:00)

地點：銅鑼灣

 

4月29日 (12:30 - 15:00)

地點：元朗

 

4月30日 (12:30 - 15:00)

地點：旺角

 

5月1日 (12:30 - 15:00)

地點：尖沙咀

 

5月2日 (12:30 - 15:00)

地點：沙田

 

5月3日 (12:30 - 15:00)

地點：旺角

    點擊圖片放大

2. HP：快閃瘋狂開倉 低至1折

即日起至4月29日，HP瘋狂開倉，部分產品更低至1折。

時間：11：00-19：00
地址：荃灣南豐中心6樓606室（荃灣站A1出口)
電話：6357 9042（只限Whatsapp）

    點擊圖片放大

3.譚仔三哥米線：外賣自取加配優惠

即日起至5月8日，到譚仔三哥米線惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線、三哥酸菜鯛魚米線或其他推廣米線，即可以優惠價加配小食飲品組合：
- 23元「蒜泥白肉(細) + 飲品」
- 15元「豬耳 + 飲品」
- 12元「青瓜/雲耳 + 飲品」

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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