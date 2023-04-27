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22歲見習生總資產45萬 想40歲儲夠1000萬 財務及職涯點部署？

個人增值 13:11 2023/04/27

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初出茅廬的社會新鮮人，雖然有一定投資及資產，但距離累積巨額財富還有一段漫漫長路，希望可以數年內累積人生第一個一百萬，退休前有逾千萬供養自己及家人，加上對自己的職業仍怕自己不適合這行，考取專業資格不易，事業尚有變數，投資及職業生涯應該如何部署? 看看龔成是如何回應:

讀者:

老師，本人22歲，建築行業，有數條問題關於投資及生涯規劃（影響將來收入）嘅問題想向你求教，望能指點小弟迷津

本人基本資料:

職業: 測量trainee

人工: 22K(扣除所有稅項及MPF後)

每月儲蓄: 11K (8K 家用, 3K個人使費)

現有家當：~45萬, 分布如下:

1. 25萬於Mox bank做定期, 七月一可取回25.5萬(當中有18.5萬屬於自己，另外7萬屬於家人）

2. 21萬買咗儲蓄保(4%/yr)，四月中到期, 可取回22.68萬

3. 股票:

a. 一首股票(盈富基金，買入價21500),

b. 俄羅斯銀行股票(現值17500, 因政策問題不能取走)

c. 現金：1.5萬

未來職業嘅發展:

1. 兩年後考測量師牌後人工可上升至3-5萬，倘若用多2-5年時間(30歲前)可以過加入政府，人工到時會由6.5萬上升， 10年時間可上升至11.3萬（未計及通脹因素）

2. 考測量師牌後亦可以繼續進修考AP, 成為了AP後可以幫承辦商打工累積經驗，及後可以自立門戶接建築生意, 打工/做生意人工range 可以十幾萬起跳 （當然考牌需要嘅心機及時間因人而異，可謂超級困難）

問題:

1. 本人希望自己3年後可以累積100-150萬財富，應該買樓/任何股票嗎？

2. 生涯規劃方面，雖然本人大學以第3/120名畢業（大學為polyu ），但到咗工作崗位後發現天外有天，自己目前掌握知識方面能力有限，沒有天份，自己之所以有好成績只因面試能力好，利用口才掩飾技術性知識不足之缺陷，所以本人現正 苦思應該 (I) 轉行/ (II) 疊埋心水淨係考牌入政府/ (III) 博盡考AP ?

3. 本人其實希望自己40歲前可以累積1000萬，累積到足夠資本後有冇更好嘅方法去提升個人資產？

*本人不打算結婚生子拍拖，只想累積多啲財富比年事已高嘅父母享用+足夠比自己過人世

 

龔成︰

1) 我地進行財富增值時，會以資產作為目標。物業和優質股，都是資產類，可以用於增值。

現時樓價雖然回落不少，但依然唔平。相比之下，優質股值博率會明顯較高，建議你先用優質股進行增值。

以你現時剛畢業不久的年齡計，是財富增值的黃金時期。除了盡力儲蓄、投資、學投資知識外。也要把握這個黃金時間，做好財富增值部份。

"保險"主要係用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。

但始終係財富增值角度，佢幫助好有限，一般我都就唔建議太多。

投資策略:月供儲蓄各半

未來投資策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用$5500做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

若你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區中下部，你現有27萬資金(定期+現金)可以先投入一半，用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

加強投資知識

不過，你要明白月供方法雖然能幫助初學者在知識不多情況下，進行有限度的財富增值。但如果你想財富增值能力進一步提升，就必需加強投資知識，提升選股分析和估值能力。令你可以做到因應市況平貴，自行制定入市策略。

職場新人須努力和專注

2) 作為一個職場新人，有這種感覺是正常。因為實戰跟書本上知識，係一定有分別。所以，唔好覺得咁就代表自己唔適合這個行業。

而且，這個世界絕大多成功架人，都唔係有天份，而係肯努力和專注。我建議你再花時間，去好好了解自己的能力、興趣和當前工作行業，才去做最後職場生涯判斷。

遂步多元化財富組合

3) 其實我地唔會用現金去累積，因為現金只會貶值，令你購買力一直下跌。

只要你用上述方法，透過優質股去累積財富就可以。到你有一定金額，就可以慢慢加入物業、生意等資產，去令自己財富組合更多元化，以達至長線財富平衡和升值的目的。

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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