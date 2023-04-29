【高息產品】穩袋5厘回報、比定存高息 想買美國國債？一文認清3大方法

近年高息環境持續，相信有留意投資市場的讀者，對「美國國債」也不陌生。有見美國債息高企，吸引投資者進場。本網現整合相關資料，讓香港投資者也學會買入美國國債，享受高息回報。

甚麼是美國國債？

顧名思義，這是由美國政府發行的債券，目的是向投資者集資，用作持續刺激當地經濟。因應美國是全球最大的經濟體，倒閉破產機會甚低，故美國國債一般被認定是「全球最安全」、「絕不違約」的國家債券。按照年期，美國國債可分為短期債券（1-3年）、中期債券（4-10年）和長期債券（10年以上）。

理論上，年期愈長的債券，對利率變化就愈敏感，收益率就會愈高；反之，年期愈短的債券，收益率就會愈低。不過，美國近年連番加息壓抑通脹，孳息率曲線自2022年7月以來一直倒掛，即是短期息高於長期息。

香港投資者買賣美國國債有何方法？

方法1. 透過美國券商戶口買賣

有投資美股經驗的讀者，只要透過美股券商戶口，就可以直接投資各種年期的美國國債。值得留意，如果投資者直接買入單一債券，所需要的本金就會較多，例如輝立證券，每一交易的最低入場費為票面值的20,000美元（約15.6萬港元），故不建議投資新手或本金較少的散戶。

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美國國債收益率

周期 收益率（%） 周期 收益率（%） 1個月 4.3545 2個月 4.959 3個月 5.2769 4個月 5.128 6個月 5.0861 1年 4.8221 2年 4.0806 3年 3.8143 5年 3.5964 7年 3.5699 10年 3.522 20年 3.8724 30年 3.747 / /

*截至2023年4月28日

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方法2. 買賣美國國債ETF

對本金較少、可承受風險較低的散戶而高，買賣美國國債ETF是比較推薦的方法。不但門檻較低，更可以一次過買籃子債券，交易成本也較低，所以比較適合投資新手和散戶。

美國國債ETF例子

ETF名稱 年期類型 股息率（%） 管理費（%） iShares美國國債1-3年ETF（美：SHY） 短期 1.79 0.15 Vanguard短期國債指數ETF（美：BSV） 短期 1.66 0.04 iShares3-7年期美國公債ETF（美：IEI） 中期 1.61 0.15 Vanguard中期國債ETF（美：VGIT） 中期 1.98 0.04 iShares7-10年期美國公債ETF（美：IEF） 中期 2.17 0.15 iShares20年期以上美國國債ETF（美：TLT） 長期 2.74 0.15 Vanguard長期國債ETF（美：VGLT） 長期 2.82 0.04

方法3. 買賣美國債券基金

上述兩個方法以外，投資者亦可以買賣債券基金，跟一般基金交易無異。投資者可以透過基金平台，或是美股券商申請購買債券基金。由於債券具備固定派息的特質，所以亦會被稱為「固定收益型基金」。要留意，透過基金方式投資美債，需要支付的管理費和交易手續費普遍較高。

雖然美國國債的違約風險甚低，不過投資者在沽手債券前，宜認清箇中的4大投資風險：

1. 違約風險／信用風險

由於債券是國家／企業為了集資而發行的金融產品，背後暗藏「借錢不還」的危機，投資者有機會失去預期中的利息，更有機會收不回自己的本金。例如高收益債券、新興市場債券、等級較低的企業債券等等，均有違約的風險。所以投資者在選購產品時，需要留意該債券的信用評級。

2. 利率風險

由於多數債券的票面利率為固定不變，當市場利率愈高，債券的價格就會愈低；反而言之，如果市場利率愈低，債券的價格就會愈高。當投資者買賣的債券年期愈長，利率變動的可能性就愈大。這個過程中的變動，有機會產生價格風險，令投資者受到損失。

3. 匯率風險

若投資者買賣的是海外債券，在上述兩個風險以外，亦要留意匯率的變化。這不單止投資債券，而是投資任何涉及外匯的產品，亦都需要留意的風險。

4. 流動性風險

跟買賣股票一樣，投資債券也要留意流動性。如果產品的交易量低，恐怕出現有債無市的情況，難以易手則難以變現。

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