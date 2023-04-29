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34歲儲2000萬也不夠 「提早退休」先鋒 3個原因想重返職場

精明消費 20:30 2023/04/29

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Sam Dogen是FIRE行動先鋒，在2012年時，34歲的他，以300萬美元（約2000萬港元）凈資產實現退休，並引起熱議。十年後，他再次引起關注，根據財富雜誌《Fortune》，他覺得是時候要回歸工作。

「FIRE」是指那些財務自由，並提早實現退休的人士。Dogen現年45歲，從2009年開始，他一直在撰寫深受歡迎的個人理財博客，讀者們也通過博客了解到很多關於Dogen和他的家庭的生活，包括從為退休儲蓄、到離開金融業，再到寫博客文章等等。

為何選擇重返職場？
令一個支持提早退休的人士加入未退休的行列，固然存在多重原因，首先，他的投資組合就像其他人一樣，在去年遭受沉重打擊。第二，他非常懷念工作場所，引述Fortune報道，Dogen説道，提前退休固然好，但一天中，他只能玩各種匹克球（Pickleball）遊戲來度過。

不過，最重要的是，以他目前的財務狀況，他無法負擔兩個小孩的大學教育開支。當年Dogen退休時，他和妻子都沒有確定是否會有小孩，但現在已經有兩個。就算有數十萬美元的被動收入，也難以支付兩個小朋友在三藩市的教育開支。

Dogen説道，混合工作模式的興起，也是他想重返職場的原因之一。對於很多人來説，想提前退休是因為想逃離不好的工作環境，或因為自己已經對工作感到厭倦。但由於疫情的推動，混合工作模式已經非常普遍。如果想在工作期間感到疲倦，短暫的睡覺休息也是允許的。他說，如果在2010年、2012年的時候有如此靈活的工作模式，他也會繼續工作五年。

靈活地重新工作
Dogen一家現在的開支靠被動收入支持，包括房產收入和博客文章收入，但通過計算，仍然無法支付小孩的教育。他的兩個小孩現在分別是6歲和3歲，直到大學，一共大概需要花費150萬美元（約1000萬港元）。

另外，他不希望他的小孩經歷學生貸款的痛苦，於是Dogen打算再次以更靈活的方式投入職場。雖然賺錢是他重新工作的重要原因，但不是唯一的原因，這次，他打算嘗試不一樣的事情，他對製作視頻和與運動隊合作的機會非常感興趣。同時，他希望重拾當初獲得第一份工作的喜悅，就算人工暫時不高，但進步空間很大的這種感覺。他表示，未來不會按計劃進行，會保持更大的靈活性。

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