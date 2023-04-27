乾隆字刻青花抱月瓶 0元無底價拍賣 炒至2700萬天價成交

除了在國際大型拍賣，在美國的地方小型拍，同樣能挖得令人意外的古董。日前一件的青花抱月瓶，由美國拍賣行William Smith Auctions以0元無底價起標，此古物雖然無來源可參考，但由於其底部寫有「大清乾隆年製」的字樣，引起不少朋友注意，多位收藏家愛競投尋寶，相信它為乾隆朝真品，抱月瓶結果意外地搶手，從0元開始，最終以$351.5萬美元落槌，折合港元約近2760萬，一夜之間成為收藏界最大焦點之一。

青花枝卉紋雙耳抱月瓶【中國帶款抱月瓶】

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高度：43.2 cm

起拍價：0美元

成交價：$3,515,000美元



單日127口叫價

此青花瓷稱為「中國帶款抱月瓶」，拍賣首日只叫得一口$1美元的叫價，第八天也只達到$1,000美元水平。最終的一日價格狂升，由清晨到夜晚都不斷有人出價，一共獲得127口叫價，最後以意想不到的高價$351.5萬美元成交，折合港元約近2759萬，拍槌價加上18%佣金，成交價為US$414.7萬，連佣即以近US$415萬（HK$3,240萬）天價易手。

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頸肩飾螭龍雙耳

抱月瓶是瓷器界的經典名物，創燒於明代，器形圓滑，頸細直附帶雙耳，形似滿月，又雅稱「抱月瓶」，此款瓶底更有「大清乾隆年製」兩行六字款。圖紋亦分為三層，最高是靈芝卷草花紋，連接著纏枝番蓮，以如意頭為界，腹部中心就以大面積纏枝花卉點綴，看到是特意以不同品種，上下拼接而成纏枝花卉，中央一朵花的造型相當獨特。青花方面透過積釉點染，風格與明初青花官窯採用的藍黑斑點有幾分相似。

0元起拍賣品種類多樣

抱月瓶由拍賣行William Smith Auctionsz日前舉行的Greenwich CT Estates - Jaguar, Furnishings, Art, Silver and Jewelry拍賣，此類拍賣絕大部份都不設底價。當中拍品種類多樣，如家俬、餐具、手飾、車牌、玩物、至小說等形形式式的物品，而且沒作底價等估值，基本都由0元起拍，由市場決定價值，參照同場最低價的是1美元的現代黑漆木咖啡桌，抱月瓶被搶至數百萬實在是出乎意料的佳績。

同場最低價︰1美元咖啡桌

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趙從衍舊藏青花龍紋執壺以1.07億港元成交

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近期蘇富比亦競投出一件高價明代永樂瓷器，趙從衍舊藏青花龍紋執壺，就以1.07億港元天價成交，屬亞洲顯赫私人珍藏。御製青花雲龍紋執壺，為永樂皇帝專用，堪稱永樂青花器中最重要的一件。執壺胎質淨白，釉層晶瑩，撫之如脂，讓人愛不釋手。器呈梨式，頸細口外撇，與執柄曲弧相得益彰，整體比例恰到好處，賞心悅目。

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