「豐澤抵得祭」送$5000優惠券 逾1000產品低至17折

消費券派發後，各大商家相繼推出消費優惠，豐澤也推出「豐澤抵得祭」活動，當中包括5大激筍優惠，超過1000件精選產品更低至17折，即日起至5月21日，每個星期六早上10點有限量1折人氣產品大抽獎，有Marshall藍牙喇叭、VIVA VENUS拉鏈前開蓋行李箱、iPhone 14 Pro Max等等。此外，豐澤app還派發總值高達5000元電子消費券，實現折上折。



優惠1：限量1折產品 逢星期六早上開始抽籤（網店限定）

即日起至5月21日，每個星期六早上10點開始抽籤，限量搶購1折產品，抽籤登記只限於豐澤App進行，產品登記每7天更新一次，每次的首天登記由早上10時開始至第7天的晚上11時59分。中籤會員將以SMS形式通知並於網頁公佈結果。每個星期有不同的產品，包括iPhone 14 Pro Max、Marshall藍牙喇叭、按摩槍等等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

優惠2：連續5星期 超級品牌打孖賞（網店限定）

由即日起至5月16日，連續5個星期都推出大牌折扣優惠，前兩個階段已完結，現時SONY低至75折，HITACHI低至71折，接下來兩個階段還包括松下電器、惠而普等。

▼ 點擊圖片放大

優惠3：快閃優惠限時激賞（網店限定）

由即日起至5月19日，連續30多日，推出不同優惠，第一階段已完結，第二階段即日起至4月28日，電腦產品低至24折，下個階段由4月29日至5月5日，美容儀器低至7折。

▼ 點擊圖片放大

優惠4：超過1000件精選產品 低至17折（門市+網店）

豐澤今次推出超過1000件產品低至17折，包括電動牙刷、吸塵機、手機、液晶電視等等。

▼ 點擊圖片放大

優惠5：高達總值5000元電子優惠券限時搶（門市+網店）

即日起至4月28日，豐澤App推出總值5000元電子優惠券，部分優惠券門市和網店都可使用。

▼ 點擊圖片放大

詳情可參閲豐澤官網：按此

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App