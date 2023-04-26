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「豐澤抵得祭」送$5000優惠券 逾1000產品低至17折

精明消費 17:34 2023/04/26

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消費券派發後，各大商家相繼推出消費優惠，豐澤也推出「豐澤抵得祭」活動，當中包括5大激筍優惠，超過1000件精選產品更低至17折，即日起至5月21日，每個星期六早上10點有限量1折人氣產品大抽獎，有Marshall藍牙喇叭、VIVA VENUS拉鏈前開蓋行李箱、iPhone 14 Pro Max等等。此外，豐澤app還派發總值高達5000元電子消費券，實現折上折。

優惠1：限量1折產品 逢星期六早上開始抽籤（網店限定）
即日起至5月21日，每個星期六早上10點開始抽籤，限量搶購1折產品，抽籤登記只限於豐澤App進行，產品登記每7天更新一次，每次的首天登記由早上10時開始至第7天的晚上11時59分。中籤會員將以SMS形式通知並於網頁公佈結果。每個星期有不同的產品，包括iPhone 14 Pro Max、Marshall藍牙喇叭、按摩槍等等。

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優惠2：連續5星期 超級品牌打孖賞（網店限定）
由即日起至5月16日，連續5個星期都推出大牌折扣優惠，前兩個階段已完結，現時SONY低至75折，HITACHI低至71折，接下來兩個階段還包括松下電器、惠而普等。

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優惠3：快閃優惠限時激賞（網店限定）
由即日起至5月19日，連續30多日，推出不同優惠，第一階段已完結，第二階段即日起至4月28日，電腦產品低至24折，下個階段由4月29日至5月5日，美容儀器低至7折。

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優惠4：超過1000件精選產品 低至17折（門市+網店）

豐澤今次推出超過1000件產品低至17折，包括電動牙刷、吸塵機、手機、液晶電視等等。

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優惠5：高達總值5000元電子優惠券限時搶（門市+網店）
即日起至4月28日，豐澤App推出總值5000元電子優惠券，部分優惠券門市和網店都可使用。

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詳情可參閲豐澤官網：按此

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欄名 : 消費錦囊

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