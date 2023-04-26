灌溉正確金錢觀 孩子理財教育8大重點 5至18歲要這樣教

了解金錢概念是理財知識的基礎，亦是實現財務健康的關鍵。理財教育需要自幼培養，由父母教孩子基本的金錢概念相當重要，家長可以在家中與孩子一起進行理財教育。即看不同成長階段的理財教學重點︰

5-9歲階段:

1. 多談論金錢

很多人會覺得小朋友生活輕鬆無憂，不需要讓他們對金錢有太大的了解，令孩子無任何花費壓力就是好事，但事實是，在孩子上幼兒園或更早的時候，就應該開始介紹一些基本金錢概念，例如錢的用途、如何賺錢以及物品的成本。青少年銀行及投資應用程式Greenlight教育總監 Jennifer Seitz 指出金錢是生活中的實用工具，所以不要讓其成為一個神秘的概念，因為孩子自幼就會培養專注力和分優先次序的能力，家長可以及早讓小朋友理解有關金錢的不同選擇及權衡。

透過日常生活互動，家長可選擇不同「金錢詞語」，例如賺取、支出或儲蓄，並在上班、買生活百貨或存錢、及家庭郊遊時，解釋該詞語在日常生活中的作用。 另外，平日亦應加入與孩子談論金錢的時刻，告訴小朋友如何選擇最優惠的價格、或為什麼要在雜貨店使用優惠券等待，讓「金錢談話」成為日常對話的一部分，將有助於更輕鬆地與您的孩子、配偶和其他成年人談論財務問題，當小孩提及金錢或數字，亦不要迴避談話，當他們對錢感興趣時，將有助孩子們建立積極的金錢心態 。

2. 討論想要與需要

透過問孩子他們需要什麼以及他們想要什麼來幫助他們學習。 在超市，家長應該解釋如何考慮負責任地使用金錢，首先將錢花在需要的地方，然後才是想要的地方。因此，家長例如在拿起糖果、玩具或貼紙之前，先把將雞蛋、牛奶和麵包放入購物車。讓孩子知道應該始終有一個如何使用金錢的計劃。有多餘的錢時，一時興起購買物品只是一種奢侈，並不是必須。

10-14歲

3. 討論賺錢的方法

為孩子想出賺錢的方法，這樣他們就會開始為實現目標而儲蓄。如果你有能力，給你的孩子零用錢或支付他們在家裡做指定家務的費用。讓他們賺錢，Jennifer Seitz 指出，家務可以教會孩子生活技能，透過定下做不同件家務的報酬，他們就知道可以他們選擇的目標家務，能讓他們得到多少錢，以建立勞動工作的概念。

4. 為最喜歡的物品定下預算

去百貨購物時，為家庭需要的物品列出一個特定的預算，包括孩子最喜歡或最常用的一些物品。 告訴他們將物品保持在預算金額以下，並時刻查看同一件物件在不同地方的價錢牌，以確保獲取最具成本效益的物品，以最優惠的價格買東西。 讓他們量入為出，幫助他們建立信心並賦予他們財務責任感。

5. 選擇一個慈善機構並捐獻

一但孩子開始賺到一點錢，就要提醒他們透過慈善捐款，幫助他人的重要性。讓孩子選擇慈善機構。給予的形式可以是金錢、食物、衣服或與他人共度時光，做義工等，可以令小朋友學會分享及施比受更有福的道理。



15-18歲

6. 幫助孩子買股票，而不是買名牌

青少年可能比他們的父母對品牌更感興趣，所以向青少年介紹擁有他們喜愛的公司股票的想法，是更好的教育。開立一個投資賬戶，這樣青少年亦能了解有關股票的來龍去脈，以低至 1 美元的價格購買公司、共同基金或交易所交易基金的零星股份，可讓孩子親身體驗投資。Jennifer Seitz 指出，積累財富的秘訣是投資，投資獲得回報的時間越長，他的錢就越多。



7. 鼓勵孩子儲蓄和投資

鼓勵青少年開始通過做暑期工和開設儲蓄賬戶來展示儲蓄能力。 華盛頓一間金融公司Prudential Financial認證財務規劃師Deri Freeman指，確定計劃將激勵他們為長期目標儲蓄，並幫助後代養成及早儲蓄的習慣。確保孩子將錢存入，有現金以備不時之需，同時也進行投資，是最好的做法。



8. 制定預算

觀察孩子每月的支出和收入。即使家長支付大部分費用，也要讓孩子為雜費制定開支預算。 確保他們將儲蓄作為必須支付的賬單的一部分，預留儲蓄金。現在開始存錢的紀律，將有助於鼓勵未來的基金，令小朋友學會未雨綢繆。

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