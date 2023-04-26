奢侈品行業有多賺錢？LVMH市值突破3.9萬億冠絕歐洲　總裁是全球首富

奢侈品巨頭LVMH集團上季業績勝預期，刺激股價連日做好，周一（24日）高見901.1歐元刷新記錄，同時令LVMH集團成為首家市值超過5000億美元（約3.9萬億港元）的歐洲公司。 今年迄今為止，LVMH的股價已漲逾三成，帶動 集團總裁阿爾諾（Bernard Arnault）以2089億美元（約1.63萬億港元）身家，成功揮低特斯拉（美：TSLA）總裁馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos），躍升成為全球首富。

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新冠疫情持續衝擊環球經濟，卻無阻奢侈品行業的加價的步伐，以LVMH集團、開雲集團（Kering）和愛馬仕（Hermès）為代表的奢侈品巨頭，近年的收入一直保持增長態勢，賺錢能力不容小覷。到底奢侈品行業有多賺錢？

談及LVMH集團，旗下除了路易威登（Louis Vuitton，LV）和軒尼詩（Hennessy）以外，還有Dior、Givenchy、Sephora和Bulgari等等共75個知名品牌。當中，LVMH集團更於2021年以「天價」158億美元收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，交易備受市場關注。

疫情無阻加價 奢侈品牌收入連連上漲

截至今年3月底止首季，LVMH集團收入按年升17%至210.35億歐元（約1814.52億港元），遠勝分析員預期。集團解釋，主要受惠於北美和日本地區的穩定成長，加上中國奢侈品市場的反彈。期內，亞洲地區（除日本以外）收入按年增加14%，盈利按年升37%，為各位地區當中升幅最大。日本地區收入按年漲34%，盈利按年增加7%；美國地區收入按年升8%，盈利按年增長23%。

奢侈品行業雖然一度受疫情衝擊，卻無阻品牌連連加價。以LVHM集團為例，旗艦品牌LV繼2021年個別款式零星漲價後，品牌宣布2022年全面加價7%，而2023年亦傳出加價最多兩成，令到內地專門店出現人龍。由2020年至2022年間，LVMH集團的收入由446.51億歐元，增長近八成至791.84億歐元，3年累計突破萬億港元。

至於另一奢侈品巨頭開雲集團，2022年收入錄得203.51億歐元，按年增加15%；淨利潤按年升14%至36.14億歐元。主打品牌古馳（GUCCI）去年收入首度破百億歐元，為集團貢獻104.87億歐元。除了古馳以外，開雲集團旗下品牌還有Bottega Veneta、SAINT LAURENT、巴黎世家等等。

愛馬仕上季收入勝預期 靠內地客推動

作為奢侈品龍頭的愛馬仕，也是行業加價的表表者，品牌於今年初漲價5至10%。截至今年3月底止第一季，愛馬仕收入錄得33.8億歐元，較去年同期增加23%，遠勝市場預期的增加15%。Hermès財務總監Eric du Halgouet表示，內地旅客重返香港、澳門、新加坡、澳洲等，有份推動公司業績轉佳。

回望2022年，愛馬仕收入首次突破百億歐元，錄得116.02億歐元，固定匯率下按年增加23%；營業利潤率為40.5%，創歷史新高。公司淨利潤按年增加38%至33.67億歐元，為10年來最高水平。

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