退休後錢會不夠用的十大跡象 太錫孫、離婚可能花光積蓄？

沒有人想在退休時破產。然而，就算你做了一切準備，也有可能會發現退休生活將花費比原計劃更多的錢。美國理財資訊網站GOBankingRates指出，人們要了解預算可能低於實際需要的原因，有十大跡象預示你可能沒為退休存夠錢。

1、未考慮醫療護理費

人們都有一定心理準備要支出退休後的醫療費用，但可能未意識到這筆數額會有多高。富達投資估計，一對2022年退休的65歲美國夫婦，將需要31.5萬美元（約247.2萬港元）來支付退休後的醫療費用。

如果你需要長期護理但又沒制定相關預算計劃，退休時也可能很快就會花光所有錢。美國衛生及公共服務部的數據顯示，65歲以上人群中有逾半數需要長期護理，約七分一需要五年以上的護理。

對策

當計算你需要為退休儲蓄多少錢時，一定要算上醫療費用，它們可能比你現在支付的數額要高得多。美國財務策劃師Brandon Hayes提醒，不要忽視一些處方共付額等小項目。例如，有糖尿病等健康問題的人需接受長年藥物治療，退休後也會繼續支付相關費用。

退休時要比較醫保選擇，確保計劃適合你的需求。Littell説，為獲得更好保障、減少自付費用，值得花更多保費買一個全面的醫保優勢計劃或補充醫保計劃。

2、未考慮大額開支項目

你在退休前需要建立一個退休後的預算，估計需要多少收入來支付開支。如果不把大額和常規開支一起納入預算，最終支出可能會超過預期。

對策

Littell說，制定退休預算時，一定不能忽略購車或房屋維修等開支項目。要列出可能需在退休時支付的大額項目清單，估算它們的費用，然後在儲蓄賬戶中建立一個足以支付這些費用的應急基金。

3、低估預期壽命

如果你壽命比預期長得多，退休生活很可能比想像中昂貴。根據美國社會保障署的數據，如今65歲的美國老人中約有三分一將活到90歲。

如果你的積蓄足以支付退休後20年的開支，但你最終退休後還能再活30年，那就必須要設法將退休儲蓄再延長10年。

對策

為降低儲蓄耗盡的風險，不應只依靠一種退休收入來源。退休計劃的投資組合應多元化，可隨時間推移從中提取資金。如果你沒有養老金，應採取一種平衡的方法，擁有一個終身收入的來源，如年金。每年將提款限制在4%左右，以確保儲備金能持續足夠長時間。

4、消費習慣變化

如果你的消費習慣改變，退休預算預測也可能會發生變化。「你現在可能是個吝嗇鬼，但你退休時，一切都會改變，」財務策劃師Neal Frankle說。例如，許多人最終會在退休後花更多錢享樂，購物和外出就餐成為他們保持社交的方式。

對策

Frankle建議，退休後可以尋找免費和低成本方式與他人保持聯繫。比如加入讀書俱樂部、做社區志願者，它們不花一分錢，卻能提供很好的互動。另外還可選擇散步、遠足或參加免費社區活動。

5、提太多儲備金

傳統觀點認為，應計劃每年從退休儲備金中提取4%，但這實際上可能太多了。應提取的金額將取決於儲備金數額和和經濟狀況。

對策

晨星研究發現，理想的退休金提款率約為2.8%，依個人情況而有所不同。最好與金融專業人士會面，制定一個提款策略，讓你過上舒適生活，而不必擔心退休花光積蓄。

6、未考慮市場波動、通脹

即使你花時間制定出適合你特定財務狀況的提款策略，也要記住，它們可能要根據市場情況而改變。財務策劃師Timothy R. Sobolewski表示，市場下跌無可避免，要根據波動調整策略。如果人們仍以之前的方式從市場撤出資金，就會產生加速效應。

當你在工作時，若工資隨物價上漲，可能感覺不到通脹影響。因此，你可能不會將通脹因素計入退休儲蓄計算中。

紐約財務策劃師Michael Hardy說，在美國，商品和服務的價格平均每年上漲3%，這意味著一筆10萬美元的退休儲蓄，在20年內購買力可能會降低60%。

對策

Hardy發現，大多數人規劃退休儲蓄時都未考慮到通脹變化，導致最終在多年後付出了沉重代價。要在退休前做好退休計劃資產配置，確保投資多元化分散風險、組合回報能跟上預期通脹；接近退休時將主要資產調至波動性較低投資，準備好未來幾年應對生活支出的資金，防止退休金縮水。

福布斯建議每年評估提款率和回報率，以確定是否需要提高或降低退休金提取數額。與財務顧問進行年度檢討，有助於確保你的退休策略保持正軌。

7、未考慮投資管理費

由於人們在投資和退休計劃上支付的行政管理費很高，退休的支出可能高於預期。若某人有一份收費2.5%的30年期10萬美元退休計劃，與費率1.5%的計劃相比，會多支付約4萬美元的費用。長期來看，這最終可能會從退休儲蓄中花掉一大筆錢。

對策

查看退休計劃報表，了解收取的費用。如果您選擇的計劃收費高，可能是時候轉換了。Hardy 說：「我們提倡普通投資者擁有一個被動的、低成本的退休投資組合，以防止隨時間推移造成損失。」

若你的退休計劃提供低成本指數基金或目標日期基金，請考慮這些選擇。指數基金是跟蹤主要指數（例如標準普爾500指數）表現的共同基金。目標日期基金可以在你接近退休時從股票轉向債券，降低投資組合的風險。

8、欠新債

理想情況下，你會在退休前還清所有債務，包括抵押貸款。但退休時入不敷出、欠下新債是災難根源。

對策

如果你在退休時欠下新債，請確保採取積極措施，儘快償還。一個選擇是在較低利率下進行再融資。另一個選擇是債務合併，如果你有多個高利率債務，此舉可能有用。還應嘗試縮減開支、考慮退休後從事副業，以便省出更多錢還債。

9、無條件給兒孫花錢

如果你借錢給孩子，你退休後的花費最終可能會比預期多得多。Frankle說，拒絕自己的孩子很難，但若要幫他們，你必須明智地資助。一不小心，你可能會用光自己的退休基金。「我有很多客戶被迫重返工作崗位，因為他們毫無限制地為孩子提供資金支持，」Frankle表示。

人們很容易寵壞孫輩、掉進為他們過度消費的陷阱。孫輩可以帶來很多快樂，但如果你經常為了去看他們而長途旅行，帶他們和其父母去度假，支付他們的大學學費，或搬到離他們更近的地方，也可能威脅到你的退休儲備金。

對策

制定可靠的財務計劃將幫你了解動用退休儲蓄資助孩子的風險。Frankle說，你的退休保障取決於退休收入、資產和支出間的平衡。如果你借錢給孩子們，可能會沒有足夠的資產來創造退休所需的收入。若你有財務計劃，就會意識到這一點。如果沒有，當孩子向你要錢時，你會很難建立界限。

Hayes建議，在孫輩出生前，要給你願意支付的費用制定一個計劃。此外，也要確保你的兒女知道你願意或不願意支付哪些費用，尤其是教育支出方面。「讓你的孩子明白這一點，這樣他們就可以專注於自己的財務計劃，並知道未來會發生什麼，」Hayes說。

10、離婚

許多人沒有為離婚、支付「分手費」做好準備。Sobolewski說，人們離婚時有可能會失去一半的退休儲蓄。「通常，隨著人們接近退休年齡，婚姻失敗會使問題變得更糟。由於沒有維持健康婚姻的技能，也沒有為無法預料的離婚做計劃，他們理想中的退休生活將受到很大影響。」

對策

要避免退休後離婚造成的經濟後果，一種方法是簽訂婚前協議。但如果你已結婚，可以考慮現在花一些錢做婚姻諮詢，以免日後因離婚而付出更大代價。

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