  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

退休後錢會不夠用的十大跡象 太錫孫、離婚可能花光積蓄？

退休規劃 20:30 2023/04/27

分享：

分享：

沒有人想在退休時破產。然而，就算你做了一切準備，也有可能會發現退休生活將花費比原計劃更多的錢。美國理財資訊網站GOBankingRates指出，人們要了解預算可能低於實際需要的原因，有十大跡象預示你可能沒為退休存夠錢。

1、未考慮醫療護理費

人們都有一定心理準備要支出退休後的醫療費用，但可能未意識到這筆數額會有多高。富達投資估計，一對2022年退休的65歲美國夫婦，將需要31.5萬美元（約247.2萬港元）來支付退休後的醫療費用。

如果你需要長期護理但又沒制定相關預算計劃，退休時也可能很快就會花光所有錢。美國衛生及公共服務部的數據顯示，65歲以上人群中有逾半數需要長期護理，約七分一需要五年以上的護理。

  • 對策

當計算你需要為退休儲蓄多少錢時，一定要算上醫療費用，它們可能比你現在支付的數額要高得多。美國財務策劃師Brandon Hayes提醒，不要忽視一些處方共付額等小項目。例如，有糖尿病等健康問題的人需接受長年藥物治療，退休後也會繼續支付相關費用。

退休時要比較醫保選擇，確保計劃適合你的需求。Littell説，為獲得更好保障、減少自付費用，值得花更多保費買一個全面的醫保優勢計劃或補充醫保計劃。

2、未考慮大額開支項目

你在退休前需要建立一個退休後的預算，估計需要多少收入來支付開支。如果不把大額和常規開支一起納入預算，最終支出可能會超過預期。

  • 對策

Littell說，制定退休預算時，一定不能忽略購車或房屋維修等開支項目。要列出可能需在退休時支付的大額項目清單，估算它們的費用，然後在儲蓄賬戶中建立一個足以支付這些費用的應急基金。

3、低估預期壽命

如果你壽命比預期長得多，退休生活很可能比想像中昂貴。根據美國社會保障署的數據，如今65歲的美國老人中約有三分一將活到90歲。

如果你的積蓄足以支付退休後20年的開支，但你最終退休後還能再活30年，那就必須要設法將退休儲蓄再延長10年。

  • 對策

為降低儲蓄耗盡的風險，不應只依靠一種退休收入來源。退休計劃的投資組合應多元化，可隨時間推移從中提取資金。如果你沒有養老金，應採取一種平衡的方法，擁有一個終身收入的來源，如年金。每年將提款限制在4%左右，以確保儲備金能持續足夠長時間。

4、消費習慣變化

如果你的消費習慣改變，退休預算預測也可能會發生變化。「你現在可能是個吝嗇鬼，但你退休時，一切都會改變，」財務策劃師Neal Frankle說。例如，許多人最終會在退休後花更多錢享樂，購物和外出就餐成為他們保持社交的方式。

  • 對策

Frankle建議，退休後可以尋找免費和低成本方式與他人保持聯繫。比如加入讀書俱樂部、做社區志願者，它們不花一分錢，卻能提供很好的互動。另外還可選擇散步、遠足或參加免費社區活動。

5、提太多儲備金

傳統觀點認為，應計劃每年從退休儲備金中提取4%，但這實際上可能太多了。應提取的金額將取決於儲備金數額和和經濟狀況。

  • 對策

晨星研究發現，理想的退休金提款率約為2.8%，依個人情況而有所不同。最好與金融專業人士會面，制定一個提款策略，讓你過上舒適生活，而不必擔心退休花光積蓄。

6、未考慮市場波動、通脹

即使你花時間制定出適合你特定財務狀況的提款策略，也要記住，它們可能要根據市場情況而改變。財務策劃師Timothy R. Sobolewski表示，市場下跌無可避免，要根據波動調整策略。如果人們仍以之前的方式從市場撤出資金，就會產生加速效應。

當你在工作時，若工資隨物價上漲，可能感覺不到通脹影響。因此，你可能不會將通脹因素計入退休儲蓄計算中。

紐約財務策劃師Michael Hardy說，在美國，商品和服務的價格平均每年上漲3%，這意味著一筆10萬美元的退休儲蓄，在20年內購買力可能會降低60%。

  • 對策

Hardy發現，大多數人規劃退休儲蓄時都未考慮到通脹變化，導致最終在多年後付出了沉重代價。要在退休前做好退休計劃資產配置，確保投資多元化分散風險、組合回報能跟上預期通脹；接近退休時將主要資產調至波動性較低投資，準備好未來幾年應對生活支出的資金，防止退休金縮水。

福布斯建議每年評估提款率和回報率，以確定是否需要提高或降低退休金提取數額。與財務顧問進行年度檢討，有助於確保你的退休策略保持正軌。

7、未考慮投資管理費

由於人們在投資和退休計劃上支付的行政管理費很高，退休的支出可能高於預期。若某人有一份收費2.5%的30年期10萬美元退休計劃，與費率1.5%的計劃相比，會多支付約4萬美元的費用。長期來看，這最終可能會從退休儲蓄中花掉一大筆錢。

  • 對策

查看退休計劃報表，了解收取的費用。如果您選擇的計劃收費高，可能是時候轉換了。Hardy 說：「我們提倡普通投資者擁有一個被動的、低成本的退休投資組合，以防止隨時間推移造成損失。」

若你的退休計劃提供低成本指數基金或目標日期基金，請考慮這些選擇。指數基金是跟蹤主要指數（例如標準普爾500指數）表現的共同基金。目標日期基金可以在你接近退休時從股票轉向債券，降低投資組合的風險。

8、欠新債

理想情況下，你會在退休前還清所有債務，包括抵押貸款。但退休時入不敷出、欠下新債是災難根源。

  • 對策

如果你在退休時欠下新債，請確保採取積極措施，儘快償還。一個選擇是在較低利率下進行再融資。另一個選擇是債務合併，如果你有多個高利率債務，此舉可能有用。還應嘗試縮減開支、考慮退休後從事副業，以便省出更多錢還債。

9、無條件給兒孫花錢

如果你借錢給孩子，你退休後的花費最終可能會比預期多得多。Frankle說，拒絕自己的孩子很難，但若要幫他們，你必須明智地資助。一不小心，你可能會用光自己的退休基金。「我有很多客戶被迫重返工作崗位，因為他們毫無限制地為孩子提供資金支持，」Frankle表示。

人們很容易寵壞孫輩、掉進為他們過度消費的陷阱。孫輩可以帶來很多快樂，但如果你經常為了去看他們而長途旅行，帶他們和其父母去度假，支付他們的大學學費，或搬到離他們更近的地方，也可能威脅到你的退休儲備金。

  • 對策

制定可靠的財務計劃將幫你了解動用退休儲蓄資助孩子的風險。Frankle說，你的退休保障取決於退休收入、資產和支出間的平衡。如果你借錢給孩子們，可能會沒有足夠的資產來創造退休所需的收入。若你有財務計劃，就會意識到這一點。如果沒有，當孩子向你要錢時，你會很難建立界限。

Hayes建議，在孫輩出生前，要給你願意支付的費用制定一個計劃。此外，也要確保你的兒女知道你願意或不願意支付哪些費用，尤其是教育支出方面。「讓你的孩子明白這一點，這樣他們就可以專注於自己的財務計劃，並知道未來會發生什麼，」Hayes說。

10、離婚

許多人沒有為離婚、支付「分手費」做好準備。Sobolewski說，人們離婚時有可能會失去一半的退休儲蓄。「通常，隨著人們接近退休年齡，婚姻失敗會使問題變得更糟。由於沒有維持健康婚姻的技能，也沒有為無法預料的離婚做計劃，他們理想中的退休生活將受到很大影響。」

  • 對策

要避免退休後離婚造成的經濟後果，一種方法是簽訂婚前協議。但如果你已結婚，可以考慮現在花一些錢做婚姻諮詢，以免日後因離婚而付出更大代價。

善用兩個小工具 規劃退休預算、控制支出 邁向理想退休夢

計劃退休時最易計錯的5條數 儘早做好規劃與安排

退休人士最後悔一件事 長者如何應對生活成本飆升？

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」
2023/04/16
百歲老人長壽秘訣：「我到99歲才退休」
【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
2023/04/02
【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲
2023/02/28
【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲
【退休調查】 34%受訪者財政入不敷支　富達：港人因儲備不足　需延遲退休
2022/12/15
【退休調查】 34%受訪者財政入不敷支　富達：港人因儲備不足　需延遲退休
【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足
2022/12/11
【退休規劃】女性比男性更長壽　卻被1原因致退休儲蓄不足
經濟衰退 經濟狀況 富達 金融服務 稅務 離婚 結婚 治療 健康問題 合併

下一篇文章

逾六成英國人憂通脹影響財產繼承 長壽、徵稅亦令遺產縮水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
【財富自由】29歲提早退休！ 只用5招 每天都是星期天
「幾錢先夠退休」　可用年薪推算
「幾錢先夠退休」　可用年薪推算
逾六成英國人憂通脹影響財產繼承 長壽、徵稅亦令遺產縮水
逾六成英國人憂通脹影響財產繼承 長壽、徵稅亦令遺產縮水
【理財個案】80後月入8萬 持200萬現金無買股票 如何在60歲達成財務自由
【理財個案】80後月入8萬 持200萬現金無買股票 如何在60歲達成財務自由
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款