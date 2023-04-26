如何訂機票最便宜？ 最佳時間是出發前多少天？ 7個慳錢小秘訣

疫後大家都想補回前幾年去不成的旅行，機票和酒店又是一筆必須的支出，那麽，如何訂機票可以慳最多？即睇下面6個訂機票小秘訣，為自己安排一程經濟實惠之旅。

1. 用無痕模式搜索

瀏覽次數越多，電腦系統可能會覺得你成行機會愈高，從而有機會暗中提升價格，不少機票酒店網站都啟用了Cookie，即會儲存用戶瀏覽記錄。所以為了避免被加價，最好定期清除瀏覽器的Cookie，或直接用無痕模式瀏覽。

2. 一次只搜索單人機票

很多人和朋友或家人一起去旅行時，通常都會在同一筆訂單上一起買機票，覺得這樣更便宜，其實這種情況只適用於航空公司「二人同行一人免費」的優惠活動，否則有機會被航空公司多收費。



因為票價結構和機位數不透明，票價又分為年票、團體票、促銷票等，假設現在要訂兩張機票，但目前這程機只剩下一張低價票和其他多個高價票，如果這時直接搜尋兩個人時，系統自動就會推薦高價票。但如果分開搜尋，先搜尋單人，就至少可以購入一張低價的單人票。因此，如果是兩人以上，嘗試分開購票也是省錢的方法之一。

3. 最佳訂票時間

大家都知道提前訂票會更便宜，但其實不一定，提前太多可能反而更貴。外國機票酒店比較網CheapAir.com最新市場分析顯示，如果提前169天至319天預訂機票，會有更多航空選擇，但平均每張機票會貴50美元，最好在出發前21天至121天預訂，有機會以最優惠價格買到機票。其次，選在淡季預訂機票更便宜，最好盡量避開公眾假期或學生假期。



4. 累積里程數、熱門折扣

如果是經常出去旅行的朋友，可能選擇加入航空公司會員，一方面可以累積里程數，有機會兌換免費機票，還可以拿到第一手折扣熱賣信息，每一程都可以節省不少錢。

5. 信用卡預訂優惠

很多航空公司不時都會跟銀行合作，推出信用卡付款優惠，更有可能累積里程數，利用信用卡付款既可以獲得買票優惠，還有機會獲得信用卡消費的現金回贈，既可以買到便宜機票，又有回贈，一舉兩得。

6. 選擇轉機

如果是長途的旅行，可以嘗試通過轉機來省錢，可以買需要轉機但更便宜的航綫，或者買了傳統航空公司的機票後，再轉機坐當地的廉價航空作接駁。雖然這樣確實省錢，不過需時就會比直航長很多，如果是希望更快到達目的地，就要慎重選擇。

7. 去程和回程分開預訂

航空公司不時會推出限時的優惠，如果將去程和回程分開買，可能買回程時候可以碰到折扣優惠，不過同時又要考慮回程買不到票或價格更高的風險。

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