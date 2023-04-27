强積金點配置？簡單3步驟 巧用分散投資降風險

強積金投資主要是管理兩部分資金，第一部分是每月定期的供款，第二部分就是過去供款累積而來的資金，亦即是坊間所講的「新錢」和「舊錢」。對於這兩筆錢的管理，強積金投資亦有兩大法寶，分別是「平均成本法」和「分散投資」。上回已談及前者，今回和大家分享一下強積金分散投資的重要性。

分散投資3大好處

「分散投資」是通過將資金分散投資於不同的資產類別和地區，以減低單一投資對整體投資組合的影響。分散投資主要可以為強積金計劃的投資風險帶來三大好處。

1. 降低投資風險

分散投資的最大好處是降低投資風險。當強積金成員將資金分散投資於不同的資產類別和地區時，如果某一個資產類別表現不佳，其他資產類別所得的回報就可以平衡整體投資組合的表現，從而降低了整體投資風險。

2. 減少情感影響

人都是有情感的，有多少人面對投資失利，依然可以從容面對？試想想，當強積金成員將所有的資金投入單一領域時，而當該領域的表現不似預期，有多少人仍然可以保持清晰的頭腦，做出理智的決策?但如果將資金分散投資於不同領域，即使其中某些領域的表現不佳時，成員仍可以冷靜地面對市場波動，從而避免情感對投資決策的影響。

3. 理性投資

如果問投資應該是理性，或是感性，我相信大部份人的答案都是「理性」。但事實上，大部份人的投資行為卻很感性。根據積金局的數據顯示，在強積金股票基金的投資分佈，60%都是投放於香港股票基金。這就是投資學上所謂的｢本土偏好｣(Home Bias)心態。意思是指投資者往往偏好自己所在地區的股票和債券等資產。這種偏好可能源於投資者對本地市場的熟悉程度、對本地企業的信任感和政治風險的認知，但本土偏好往往會令投資者忽略了其他國家或地區的機會，錯過了更好的投資選擇。有系統的分散投資就能避免投資過於集中在本地市場或者單一資產類別。

如何分散投資？

如何可以調配投資組合，以達至分散投資的效果? 或許大家可以參考以下的三個步驟：

1. 確定投資目標和風險承受能力

即使是分散投資，不同的組合，其風險程度亦有所不同。因此，在進行分散投資之前，強積金成員需要先確定自己的投資目標和風險承受能力。

2. 分散投資於不同地區

分散投資的核心就是不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡，所以可考慮分散投資於不同地域，以減低單一市場不利因素對投資組合的影響。因此，投資於地區市場相關程度較低的基金，就可以減少地區性風險，分散投資的效果會更加顯著，例如香港基金和大中華基金的相關程度亦高於香港基金和美國基金。

3. 選擇不同資產類別

除了投資地區，我們亦可以分散投資於不同資產類別。簡單而言，大家可以按強積金的基金分類，即是股票基金、債券基金、混合資產基金、貨幣市場基金等，再考慮以上可提及的風險 承受能力作出合適的配置。

大家要緊記，分散投資不能完全消除風險，但可以有效控制風險。畢竟，投資市場千變萬化，而投資目標和風險承受能力亦會隨著自身年紀和人生階段的轉變而有所不同。建議強積金成員應該定期評估和調整投資組合以配合自己的轉變和需要。

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