惠而浦網上開倉15折起 7-Eleven迪士尼「3 in 1 隨身扣袋」

1.惠而浦 Whirlpool:網上開倉 第一擊 15折起

即日起至5月2日,惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉,多款激抵折扣的陳列家電分三星期發售,第一擊推介指定7公斤上置式洗衣機更低至15折,所有陳列產品提供一年產品保養。

2. 7-Eleven:迪士尼角色 「3 in 1 隨身扣袋」

適逢華特迪士尼公司一百周年慶典,7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」獨家主題,推出迪士尼100周年系列「3 in 1 隨身扣袋」套裝,包括8位超人氣迪士尼及Pixar角色,米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔。



即日起至6月6日,於7-Eleven分店儲齊8個印花加50元,隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套,或儲齊12張印花加88元,隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」2套 ; 或以8,800 yuu 積分加12元,隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套。 其中,購物滿20元即可享印花1張,其後每10元可獲多1張印花。



印花派發日期: 即日起至6月6日

換購日期: 即日起至6月9日

詳情可參閲:按此

3.永安百貨:超級購物日 低至3折

即日起至5月21日,永安百貨舉行超級購物日,精選貨品低至3折,其中即日累積購物净額每滿2000元,即可換領50元永安現金券1張。

