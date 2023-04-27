惠而浦網上開倉15折起 7-Eleven迪士尼「3 in 1 隨身扣袋」

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.惠而浦 Whirlpool：網上開倉 第一擊 15折起

即日起至5月2日，惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉，多款激抵折扣的陳列家電分三星期發售，第一擊推介指定7公斤上置式洗衣機更低至15折，所有陳列產品提供一年產品保養。

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2. 7-Eleven：迪士尼角色 「3 in 1 隨身扣袋」

適逢華特迪士尼公司一百周年慶典，7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」獨家主題，推出迪士尼100周年系列「3 in 1 隨身扣袋」套裝，包括8位超人氣迪士尼及Pixar角色，米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔。



即日起至6月6日，於7-Eleven分店儲齊8個印花加50元，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套，或儲齊12張印花加88元，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」2套 ; 或以8,800 yuu 積分加12元，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套。 其中，購物滿20元即可享印花1張，其後每10元可獲多1張印花。



印花派發日期: 即日起至6月6日

換購日期: 即日起至6月9日

詳情可參閲：按此

3.永安百貨：超級購物日 低至3折

即日起至5月21日，永安百貨舉行超級購物日，精選貨品低至3折，其中即日累積購物净額每滿2000元，即可換領50元永安現金券1張。

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撰文：hket小編

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