信用卡盜用猖獗 金管局︰銀行需抱同理心、按公平待客原則│ 要求3招增認證程序

近年流動支付愈發方便，信用卡被盜用的情況就愈常見。早前更有發卡銀行以「嚴重疏忽」為由，要求被盜取信用卡的客戶自行償還簽賬款項，引起市場爭議。金管局25日向銀行業界發出「處理未經授權支付卡交易的原則」及「綁定支付卡作非接觸式流動支付」兩項通函，提醒銀行應該公平地對待客戶；當持卡人懷疑受騙向銀行求助時，銀行應該採取務實行動和抱有同理心地對待客戶，努力協助查明情況，及時採取必要措施，避免損失進一步擴大。

判斷責任誰屬須有足夠證據

金管局同時指出，根據銀行業務守則，在持卡人沒有欺詐或重大過失的情況下，他們不應對未經授權的交易承擔責任。所以，在銀行判斷責任由持卡人所屬時，需要獲得足夠的證據以支持這個結論。此外，銀行應考慮到持卡人在保護自己、免受詐騙時面臨的實際情況、限制和實際困難。

對於金管局最新指引，銀行公會表示歡迎，會員銀行將依循金管局的指引，按照公平待客原則處理支付卡未經授權的交易，及加強綁定支付卡到非接觸式手機支付服務的保障措施。同時，業界將繼續加強宣傳教育，提醒客戶提高警覺，慎防受騙。

被偷銀包屬「嚴重疏忽」? 隨時「硬食」卡數 附8招自保方式

金管局首季收逾60宗投訴 出招增認證程序

另金管局指出，單在2023年第一季已接獲超過60宗持卡人投訴，表示在綁定新支付服務後，出現未經授權使用行交易。在最新通函當中，金管局要求銀行在今年5月底之前，盡快加強對綁定支付卡作非接觸式流動支付的安全措施。

有關當局表示，在輸入正確的支付卡資料、一次性密碼之外，發卡銀行需要進行額外的身份驗證，相關措施包括：

1. 在綁定生效前，透過雙重短訊、App內確認、回電等方式進行額外認證 2. 在通過新綁定後進行首筆流動支付交易前，進行額外的身份驗證 3. 要求持卡人在網上銀行或手機銀行進行雙重認證，以開通新的綁定支付服務。

銀行公會指出，業界一直非常重視支付卡交易的安全性，並在交易授權、偵測可疑交易及推送客戶通知等方面採取一系列措施，以保障客戶。此外，銀行公會已於今年首季成立專責小組，與金管局及會員銀行硏究方案，進一步加強對支付卡的保障措施，以提升交易的安全性及客戶體驗。

滙豐：將詳細審視每一宗舉報 APP有暫時封鎖卡功能

滙豐銀行亦表示，歡迎金管局就提升網上保安及處理未經授權信用卡交易發布的最新通告。該行將繼續與有關當局緊密合作，進一步加強對客戶的保護，同時亦已推出一系列保護持卡人的措施，包括於HSBC HK App上暫時封鎖或解鎖其信用卡。

該行指出，理解客戶誤墮信用卡詐騙陷阱的憂慮，滙豐會詳細審視每一宗舉報的信用卡詐騙並積極與受影響的客戶溝通，亦呼籲持卡人盡快聯絡本行以處理相關個案。

滙豐說，亦將繼續與業界合作加強公眾教育，提醒他們提高警惕，防範信用卡詐騙；同時希望再次提醒客戶須妥善保管信用卡，以及包括一次性密碼等的個人資料。

【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能

【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App