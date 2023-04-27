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明知會輸仍然沉船？ 無法抗拒六合彩、扭蛋？ 3個建議抗賭徒心態

個人增值 08:30 2023/04/27

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在日常生活、消費當中，你會否經常出現「再一次就好了」的心態？例如扭蛋、抽盲盒、一番賞等等，每次也是「一抽不可收拾」，務必要抽中自己喜歡的款式，或是總要收集完整一套才罷休。惟結果往往只有滿手不喜歡的公仔，以及「血流成河」的銀包。這正是你的「賭徒心態」作祟！

其實「賭徒心態」不僅出現於「賭徒」身上，而是每個人或多或少也有「再一次就好了」這個心態。除了賽馬、足球、撲克牌以外的傳統賭博，在日常生活當中，人們對於許多不同的活動都會抱著「賭一場」的心態看待，例如抽免費機票、買六合彩等等，總覺得「唔做就會蝕抵」、「買個機會」。

怎樣的人容易出現「賭徒心態」？

台灣的心理師張雅詒指出，有著以下性格特質的人，往往在玩遊戲抽獎、賭博時較容易出現「再一次就好了」的想法，包括：

  • 一步登天
  • 以小博大
  • 以直覺思考
  • 不容易服輸
  • 喜歡刺激
  • 喜歡挑戰

賭博令人著迷、愈陷愈深的地方，在於人們經常抱持僥倖、貪婪和刺激的心理，尤其當你冒險後贏錢，更容易令你沉迷其中、迷失自己。賭徒不時發來一筆橫財，也會常常一夕清零，甚至會借錢賭博，最終「贏粒糖，輸間廠」，後果可大可小。若你自問喜歡刺激，不時因為「再一次就好了」的心態多花了錢、失去預算，在理財時就要留意以下建議：

  • 避免風險

首先你要好好反思、了解自己的性格特質，如果發現你為愛冒險、以直覺思考等等上述「危險人格特質」，就建議避免接觸賭博性質相關的娛樂，包括賭博、六合彩、遊戲抽獎等等，避免陷自己於不利。

  • 遵守上限

如果真的開始進行這些活動，就建議先為自己設定上限和原則，例如扭蛋限定只能抽3次，若然也是得到到自己想要的款式，就要提醒自己要遵守原則，不能被慫恿。

  • 推翻自己

若是真的深陷泥沼，就要想辦法脫身，最重要的是打破自己習慣的思考模式及辨誤。當你發現自己情緒高漲，開始以衝動、直覺等模式思考，就需要踩下剎車、推翻自己當前的想法「止蝕」。

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