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自僱者、斜槓族申請按揭攻略 最高可借8成 無稅單可以用一項文件代替

博客 13:30 2023/04/26

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近年不少人成為自由打工族，他們在申請按揭時，與公司老闆一樣，分類屬自僱人士；需要提交的文件、可獲最高的按揭成數都與有固定入息的僱員有所不同。

自僱者最多可獲批8成按揭

在按揭成數方面，有固定收入的打工仔，透過按揭保險，最高可獲9成按揭。而自僱人士按揭成數最多為8成。如果自僱人士的收入不穩定，又或欠缺充足的入息證明，獲批的按揭成數亦可能會低於8成。

自由身無交稅  銀行月結單+專業證書作審批

如果自僱人士未有成立公司，而是以自由身接工作、獲得報酬。一般情況下，銀行會要求此類按揭申請人提供6個月的銀行月結單、2年稅單作入息證明。如果申請人沒有稅單，個別銀行可接受銀行同結單加上其他證明，例如以教授音樂為業，最好可準備相關專業證書，再加上月結單，作為審批的根據。

如果按揭申請人是中小企老闆，除了銀行月結單及稅單，銀行一般會要求提供審計報告Audit Report或財務報表Financial Statements，作為入息證明。如果公司是單一股東，便會以公司一年營利除以12，作為按揭申請人的月入。如果公司有多名股東，而按揭申請人股權只佔一定比例，例如60%，其年收入便是公司營利的6成，再由此計算按揭還款比例、壓力測試等是否合符要求。

自立公司盈虧影響審批結果

另外，部份自僱人士可能在自己的公司任職，並且由公司支薪。一般情況下，如果在支取薪金後，公司仍有盈利，銀行可100%計算薪金收入。相反，如果自己成立公司，再出糧予自己，而之後公司處於蝕本營運狀態，銀行便可能以收入證明不可信為由，拒批樓按。

最後，不少情況下，公司一些債務可能會由股東作擔保。原則上，如果此類債務的擔保沒有在信貸資料庫登記，便不會計算成樓按申請人的債務負擔，不會影響到按揭壓力測試的計算。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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