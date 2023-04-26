股市重拾跌勢 更應嚴守5項投資紀律 避免高成本、情緒化

近日港股再跌穿兩萬點關口，對於貼市的投資者而言，遵守投資紀律並非容易的事情，儘管有好的方向和想法，很多投資者還是會在市場中表現得更情緒化，導致最後付出更高的交易成本。這不僅限於個人投資者，投資顧問也存在挑戰，特別是當熊市來臨，客戶非常焦慮，要求將資產轉移到其他地方的時候，如果投資顧問不遵守投資紀律，可能對客戶的長期利益造成損害。

以下講述紀律投資要遵守的5大規則︰

1. 擁有長線投資理念

世界上存在兩種投資理念，一種是認為自己可以戰勝市場，另一種是認為自己做不到。如果自己沒有足夠的能力挑選出定價錯誤的股票、債券、行業、國家或整個市場來讓自己的投資組合持續增值，就要不應該盲目嘗試。



2. 形成審慎的資產配置

資產配置是投資組合如何在資產類別之間進行多元化，審慎的資產配置應該基於每個人自己的長期財務目標，這將為自己以後的投資提供一個方向。其中資產類別的分配應該是自己的計劃隨著時間推移,仍然堅持的比例，而不是根據短期市場浮動不斷變化。



3. 選擇低成本基金

善於使用指數基金或ETF來豐富自己的投資組合，這些產品以較低的成本在資產類別内提供多元化。建立一個指數基金和ETF組合來跟踪市場將幫助您獲得市場回報的公平份額。



4. 不要因為最近市場而改變資產配置

投資組合是基於長期需求，應該堅持持有，如果確實不希望自己幾年後或十幾年后繼續持有某種資產或基金，現在就最好不要持有。短期内市場上發生的事情並不重要，建立並長期持有自己的投資組合，讓其有最大機會實現預期目標。



5. 不要在市場好時停止投資

向最近虧損的投資組合投資新資金存在很大挑戰，但必須這樣做。如果你的計劃是每月投資，那麼不管最近的市場活動如何，每個月都要投資。投資紀律就是養成良好的習慣，然後堅持不懈地去做。

不過，在某些時期，例如健康、職業、退休類似事情發生，可以適當根據自己需求調整投資組合，但投資決策和資產配置最好不要過於偏離投資紀律。

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