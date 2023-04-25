美聯儲議息在即 加息何時停？需待通脹回落、債務上限公佈

市場正在等待美聯儲下星期的議息會議，近日雖然有不同的官員發表講話，但應該不會改變市場預期的方向。目前市場預期美聯儲會在5月初議息會議中加息0.25%，之後應該很接近加息週期尾聲了。近日2年和10年美國債息因之前市場再預期5月加息而稍作反彈，未能大幅回升又已經再回落，這就反映了市場相信加息空間很有限了。

暫停加息 或要等利率高過通脹

未來數據雖然重要，但在過去40年美聯儲未試過在聯邦基金利率高過核心通脹之前停止加息。上月通脹回落，但油價反彈，對整體通脹有一定影響，核心通脹按年反彈0.1%，但按月又回落0.1%，所以通脹的大方向都是在回落中機會較大。再加息0.25%提高基金利率，而預期核心通脹未來再回落一些，這就有機會進一步收窄聯邦基金利率與核心通脹差距，到時才停止加息就會比較合理一些。至於6月之後，首先通脹繼續高企，就業市場仍然緊張，美聯儲應該不會立即表示已完成加息，而是按數據判斷後，表示會對抗通脹的機會較大。

應注意5月重檢債務上限日期

另一方面，投資者要注意美國債務上限問題，因為原本財政部表示到6月就會到上限，之後未必有足夠預算應付債務。這個估計是計入稅務收入的，而今年美國的稅務日應該是4月18日，當4月收到大多數稅款之後就能較具體計算可以應付到甚麼時候，所以財政部表示5月將會重檢日期。在就業與通脹之外，投資者應要注意這個公佈。簡單說如果稅務收入多就可以將到達上限時期延續到6月之後，但如果稅收不足，債務上限就會提早在5月或6月初出現。在美國債券不會違約的假設上，要不就是美國加大上限，但會影響信用評級，或者減少開支還債，但此舉就會直接影響市場對美國經濟增長的預期。

議息後美元料繼續偏淡

增長預期下降除了影響股市之外，亦會引導市場認為美聯儲不用進一步加息。筆者不肯定美聯儲會不會考慮這點，但如果考慮，就不會在議息聲明中有太鷹派的表示。市場對利率的預期亦應該比較溫和，暫時不容易改變對未來的觀點，所以債息不會上升太多。議息之後美元都應該繼續偏淡一些，不過始終要視乎之後的就業與通脹數據，因為債務上限就算提早出現，仍要視乎政府如何處理，這就需要一定的時間討論了，但就業與通脹數據就會來得直接。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？外管局叫買A股可留意？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App