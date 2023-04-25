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逾六成英國人憂通脹影響財產繼承 長壽、徵稅亦令遺產縮水

退休規劃 16:13 2023/04/25

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據理財資訊媒體WealthBriefing報道，英國投資管理公司St. James's Place（SJP）近日發佈研究表明，大多數有財產傳承計劃的英國人擔心，通貨膨脹會讓他們傳給後人的財富變少。

該研究訪問了1,000名擁有50,000英鎊（約488,160港元）或以上可投資資產的55至85歲英國人，以及1,000名有望在未來五年內收到贈款/遺產的18至70歲英國人。

近62%憂通脹侵蝕遺產

結果表明，受訪者平均希望轉移192,000英鎊，佔其家庭總財富的四分之一。然而，在當前的經濟背景下，近62%的人擔心，通脹上升會影響或侵蝕他們能傳承的財產數額。

SJP表示，還有很多人擔心，可能需動用遺產來支付其他費用。計劃傳承財產的人中，分別有53%、52%、33%擔心他們將被迫用它來支付自己、配偶/伴侶、父母的社會護理費用。

此外，38%的受訪者認為，由於預期壽命延長，他們需為退休存更多錢。而35%的人擔心，在缺乏退休基金的情況下，他們需動用更多原本計劃傳承下去的錢。

11%減少遺產數額

對於那些期望獲得財產的人來說，獲贈遺產在財務規劃和決策方面的好處主要包括：讓他們退休生活更舒適、能清償債務、工作的同時擁有更舒適的生活方式。

儘管過去幾年市場形勢嚴峻，但研究表明，44%打算傳承財產的人說，他們計劃贈予所愛之人的金額有所增加。只有11%的人表示減少了，而42%的人表示沒有變化。

在增加傳承財產數額的人中，有43%稱這是因為他們的投資表現好於預期，五分一表示是由於得到良好的理財建議，幫他們最大化了可傳承的資金數額。

遺產規劃需考慮長壽、徵稅等因素

SJP退休和整體規劃部門主管Claire Trott表示：「人們普遍預期會出現巨大的財產轉移，隨著嬰兒潮一代希望把財富傳承下去，年輕一代預計將在未來幾年一次性獲得大量資金。」

Trott稱，目前金融環境顯然很困難，對社會大部分人都有影響，包括那些想傳承財產的人。其中許多人擔心通脹局勢將如何影響他們的計劃。此外，遺產規劃也要考慮當今變得更普遍的其他問題，例如壽命延長、晚年可能會支出護理費用。

她說，SJP的研究表明，許多人實際上是靠從其他幾代人那裏獲得財富，因此實際能傳下去的財產要少於原計劃，這令人擔憂。

Trott建議，為應對通脹、最大限度地增加遺產數額，最好儘可能做好準備、求助於財務咨詢。養老金和信託等可傳承的財產會被徵稅，而有一些選項能保護財富免受納稅影響。

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