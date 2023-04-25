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餐飲業疫後復甦 人手不足 76%正在招聘 7成加人工

個人增值 16:07 2023/04/25

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隨著疫情的減退，餐飲業正在復甦，盈利也逐步上升，大部分餐廳也對行業前景感到樂觀。由於來港遊客激增，更出現人手不足問題，為緩解此情況，超過三分之二餐廳更提升員工薪酬，最大加幅達10%。

戶戶送公佈2023年第一季「餐廳信心指數」的調查結果顯示，業界整體業績滿意度增加，從第四季的6.1分升至6.5分。隨著整體經濟環境有所改善，45%的餐廳在第一季錄得盈利增長。另外，大部分餐廳對第二季的整體經濟環境感到樂觀，較上一季調查結果（46%）有所上升。

經濟復蘇使勞動力需求激增
香港出入境限制解除後，來港遊客開始增加，勞動力需求激增加，各類食肆相繼出現人手不足問題。95%食肆在人手招聘方面遇到困難，其中72%在第一季面臨人手不足的問題，目前76%受訪餐廳表示正在進行招聘。

同時，隨著餐飲業盈利較上季大幅上升，及緩解人手不足問題，調查顯示，超過三分之二的餐廳（70%）曾於第一季提高員工薪酬，其中68%表示薪酬加幅為5%或一下，27%表示其加幅為5%至10%。

更多食肆信心增强
餐飲業正從疫情中復甦，餐廳對行業前景的信心有所增强，70%餐廳表示對第二季的餐飲業前景有信心，大部分餐廳更預計新一期消費券將對總收入帶來一定幫助。更有超過四分之一受訪餐廳將於第二季進行業務擴張。另外，89%受訪餐廳認為即使疫後復常，外送服務仍然非常重要，甚至變得更重要。

戶戶送香港區總經理許志賢表示：「餐廳夥伴對業務滿意度提高，反映香港的餐飲業正在迅速反彈。從堂食業務可見，餐廳生意與上一季相比有顯著增長，而且即使疫情減退，外送服務對大部分餐廳而言仍至關重要。我們清楚了解餐廳在人力資源方面的挑戰，尤其在這個經濟復甦的關鍵時刻。因此，戶戶送將致力協助餐廳夥伴善用現有資源最大限度地提升收入，改善營運效率，盡力在各方面提供適當協助。」

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