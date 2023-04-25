無自制力經常花費大？ 5大「掩眼法」心理騙術 不知不覺減少支出

大多數人都會認為儲錢比起花錢更難，主因現時購物真的太方便，尤其是到處都不須現金，只須一部手機就能下單，令到無自制力的都市人經常超額消費。雖然希望儘早開始理財習慣，但規劃消費支出，需要限制開支「綁手綁腳」，一想到就覺得複雜，未實行就想放棄?

省錢其實亦一樣可以很簡單， CNBC財經專欄作家Mike Winters引述專業 財務規劃師的建議，提出透過5大技巧，可以輕鬆騙過怕麻煩的內心，在不知不覺間引導自己改變經常買東西的習慣，當中沒有嚴格的支出限制，亦沒有要死守的定律，只是一些心理上的障眼法，但就能不知不覺減少支出增加儲蓄，即看5大「掩眼法」技巧:

1. 自動化儲蓄

所謂「眼不見心不煩」，財務策劃師Mike Biggica指出，預先設定的指示，在出糧的那一天，直接由出糧賬戶轉入儲蓄或退休儲蓄賬戶，在無需考慮的情況下發生，就可以什麼都不做地處理好首要的儲蓄部分。大多數銀行的網站或應用程序都可以操作預設每月轉帳指示，把剩下錢就可以用於支出，同時不會有花費過多的壓力，就像在吃蛋糕之前已經跑完十公里一樣，不會有罪疚感。

2. 超過人工1% 宜考慮一兩天後再買

為了抑制衝動購物，理財規劃師通常建議至少等待 24 小時或 48 小時，然後再進行購物，可以讓自己停下來，以更多時間考慮東西是否真的物有所值。通常購買價值大約1% 的收入。意味著收入 20,000 元的人，當買200元的物品，就要有 24 或 48 小時的等待期。俄勒岡州的財務策劃師 Brenna Baucum 指出，這個技巧對網上購物很有效，如果第二天再看一次購物車，會驚訝地發現自己可以從中刪除了不少東西。

3. 考慮工作多久才「買得起」

另一個心理技巧是根據工作時間，而不是花費的金額來考慮購買，把消費支出換算成勞力和時間來衡量，對於一些人而言，似乎更有真實感受可量化。例如按時薪計算，每小時賺多少錢，如果是月薪，亦可以使用線上的時薪計算機來計算。



假設你每小時賺 80 元，想買一件 500 元的衣服。相當於6.25個小時的工作。以小時計算，你願意為了換取那件衣服而加班嗎？當然，你可能仍然想要買這件衣服。但是從努力的角度來考慮，可以幫助你決定所作的購買決定是否真的物有所值。

4. 挑戰短期「零消費」

短期「零消費」是一項挑戰，是指除了房租或生活用品、食品等絕對必需品外，不花錢購買任何其他東西。為期可以是一周、一個週末還是一個月，由個人決定。這項挑戰最適合超支或因衝動購物而掙扎的人。除了省錢。更重要的是，短期「零消費」迫使你抵制日常消費的誘惑，尤其是衝動消費。

佛羅里達州的財務策劃師Melissa Walsh表示，這個做法鼓勵人們採取更謹慎的方式，即使在清理結束後也能幫助改掉不良的消費習慣。短期「零消費」還鼓勵新的零成本生活習慣，比如是想看書時，會選擇到圖書館而不是買書，或是愛上在戶外遠足而不是去看電影或去酒吧，在減少開支下保持生活享受。

5. 用現金消費

有別於信用卡可以借貸，僅用現金的好處是沒可能超出預算，因為不存在先花未來錢的選擇，對於常用信用卡等電子消費花費過多的人而言，改為使用現金，每一次花光後都要到櫃員機提取現金，都能增加消費的阻力，是一個較好的選擇。

現金消費TikTok上流行的現金填充法或預算「信封法」，亦可以有效管理開支。做法是把每個月提取可花費的錢作為現金，並將其分成專門用於不同預算支出的信封，例如生活百貨、油錢或租金。

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雖然對於租金或水電費支付等交易，僅用現金方式支付可能不切實際，但仍可只用現金支付每月可自由支配的開支，比如外出就餐、買衣服或娛樂。這個做法令人可以確切地知道每月還剩下多少錢，根據需要重新分配總額。月底剩餘的任何多餘現金都可以添加到儲蓄中、或結轉到下個月。以上一些思維技巧可能會對於愛購物、難自制的人有所幫助，尤其給那些過於流暢、過於簡單的在線購物體驗，增加更多阻力，同時簡化儲錢的過程。

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